兒少喝能量飲損發育 專家：感覺累應休息或喝水

（中央社記者陳偉婷台北9日電）董氏基金會今天公布調查，部分能量飲糖量及咖啡因可能超過人體一天所需，影響兒童青少年腦部、智力發育。專家建議，感到疲憊是應休息的訊號，與其喝能量飲，不如喝水。

董氏基金會食品營養中心上午發布新聞稿指出，今年7至8月間於超商、超市、量販店等調查24款能量飲料，每款皆含有咖啡因，其他常見的成分還有牛磺酸、合法興奮劑（如瓜拿納）、維生素B群等。大部分以汽水形式販售，加入二氧化碳、果汁香料、糖或其它甜味劑。

食品營養中心主任許惠玉表示，咖啡因是中樞神經興奮劑，加拿大衛生署建議，13歲以上的青少年每天咖啡因攝取量不超過2.5毫克/公斤體重。因青少年和兒童的腦部和智力還在發育，長期攝取咖啡因除會影響發育，也會使睡眠品質降低、活動力下降，造成心悸、焦慮、注意力不集中等症狀。

此外，美國心臟協會建議2至18歲每日添加糖攝取不超過25公克，但董氏基金會調查發現，近半數能量飲料只要喝1罐糖量就超標。攝取過量糖會增加多種健康風險，包含蛀牙、長青春痘、肥胖等。

許惠玉表示，近年世界多國都相當關切能量飲料對兒少的影響；美國小兒科醫學會建議19歲以下兒少不應該喝能量飲料；目前英國的大型連鎖超市已自主禁售、公立運動中心已進行立法禁售能量飲料給未滿16歲兒少；另土耳其、立陶宛、拉脫維亞也已立法禁止販售能量飲料給未滿18歲兒少。

董氏基金會今年8月也針對13至22歲青少年發起網路調查（回收303份問卷），結果發現，約6成年輕族群都喝過能量飲料（男性58%、女性42%），但其中有65%都沒有注意喝下了哪些成分內容。

調查發現，青少年最常飲用能量飲時機依序為想喝就喝、熬夜時、準備考試、運動/健身前後；最常選購原因依序為提神醒腦、消除疲倦、覺得好喝、運動/健身後補充能量、運動前提高表現。男性為求運動表現，相較於女性更容易在運動/健身前後飲用能量飲料。

董氏基金會食品營養中心營養師莫雅淳上午受訪表示，能量飲常添加牛磺酸，牛磺酸是維持腦部運作的重要物質，當進行長時間的活動，體內的牛磺酸會被消耗，身體就會感覺到疲倦、頭暈、精神不振、記憶力下降等症狀。

莫雅淳表示，牛磺酸存於魚貝類、肉類等動物性食物中，尤以海鮮類含量最多，此外，因維生素B6是一種輔脢，幫助胺基酸合成與分解，若人體內有足夠的維生素B6，身體就會開始製造牛磺酸，民眾只要均衡飲食即可。

許惠玉說，能量飲料或許能短暫提振精神狀態，但若感到疲憊就是身體在提醒應該休息，與其攝取能量飲料來提升「能量」，不如先喝足白開水，因為身體缺水時的第一個反應就是感覺疲累。

此外，許惠玉表示，做伸展操、小睡片刻、規律運動都是不錯的提神選擇。運動會促進多巴胺、血清素分泌，對學習、情緒穩定及提升注意力都相當有幫助。（編輯：卞金峰）1080909