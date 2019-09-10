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統一發票增開1組200元獎 中獎機會增逾94萬個

最新更新：2019/09/10 11:11
財政部10日表示，從9、10月期起增開1組統一發票六獎（獎金新台幣200元），估計可增加94.1萬個中獎機會。（中央社）
財政部10日表示，從9、10月期起增開1組統一發票六獎（獎金新台幣200元），估計可增加94.1萬個中獎機會。（中央社）

（中央社記者吳佳蓉台北10日電）下半年發票更好中，財政部今天表示，從9、10月期起增開1組統一發票六獎（獎金新台幣200元），估計可增加94.1萬個中獎機會，同時，雲端發票部分也將增開40萬組500元專屬獎項。

財政部表示，統一發票六獎原本固定就有3組，只要對中頭獎獎號後3碼即算中獎，若預算足夠，會再額外增開六獎獎項，舉例來說，今年上半年就增開2組六獎，加上原先固定的3組，共開出5組六獎獎號。

財政部今天表示，經過估算，扣掉上半年已兌領獎金，剩餘預算仍有餘裕，因此決定再增開1組六獎，加上上半年就有的5組，今年9、10月期至11、12月期統一發票，總計將開出多達6組六獎獎項，可約增加94.1萬個中獎機會。

財政部指出，此外，9日也完成「統一發票給獎辦法」修正，從9、10月期起（11月25日開獎）增開40萬組500元雲端發票專屬獎，只要是儲存在悠遊卡、信用卡、手機條碼等載具、不印出紙本的雲端發票，都具有對獎資格；雲端發票同時也可兌領一般發票獎項，若兩邊都中獎，可選擇對中獎金較高的獎項領獎。

除增開的40萬組500元雲端發票專屬獎，雲端發票每期還有1.5萬組2000元獎及15組百萬元獎項；發票號碼全部對中開出獎號，即算對中該組獎項。（編輯：楊凱翔）1080910

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