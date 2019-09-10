雁行智能共照 轉診APP把握救命黃金時間

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗為恭紀念醫院配合健保署辦理「分級醫療雁行計畫」今天發表成果，示範結合行動數位科技、醫院流程、病歷資料等，讓醫師透過手機APP軟體，隨時掌握病患狀態，把握救人黃金時間。

為恭醫院神經內科醫師卓筱善指出，以往查看病患資料，必須先坐在電腦前，等電腦開啟一一確認患者的檢驗報告是否異常，再去查房，但自從在手機安裝Mobile Patient Chart（MPC）系統APP，可以隨時掌握病人動態，提早擬定相關照護計畫。

卓筱善說，碰到緊急重大傷患案件時，更能發揮MPC系統的重要性，因在趕往急診室或開刀房的途中，醫師從手機就能馬上查詢患者生命徵象、用藥紀錄和以往病歷，更可連結院內系統，即時瀏覽X光、超音波及電腦斷層等影像資訊，大幅增加搶救病患的黃金時間。

為恭醫院院長陳振文指出，MPC系統是配合健保署所推廣的「分級醫療雁行計畫政策」所研發出來，目前已連結苗栗縣84所醫療院所，成立「雁行醫療照護團隊」，團隊成員加入「轉診共照APP」、「轉診動態APP」等系統，病患前往基層診所就醫，如需要轉診，即可減少不必要的反覆檢查和醫療處置，提昇醫護服務效率。

健保署北區業務組副組長張溫溫表示，為恭醫院今年上半年將穩定病患轉回合作院所有943人次，居苗栗區醫院最高，且病情穩定後持續轉回社區院所就醫之比率居全國第一，加上自行開發的MPC系統，讓各級醫院在服務病患上得以「無縫接軌」，分級轉診成效顯著，有助未來提供民眾更優質的醫療照護。（編輯：張芷瑄）1080910