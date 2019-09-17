容易怕熱又怕冷 糖尿病損神經血管惹禍

（中央社記者陳偉婷台北17日電）48歲男子近幾週天熱就不舒服，身體活動增加就覺得快中暑，喝很多水，卻不太流汗；若進到冷氣房，又覺得寒冷，結果是糖尿病影響神經、血管功能，讓他怕熱又怕冷。

書田診所家庭醫學科主任醫師何一成今天在記者會表示，有些疾病會影響患者對環境溫度的感受，如甲狀腺功能亢進會造成怕熱，甲狀腺功能減低會怕冷，而糖尿病可能導致怕熱又怕冷。

一名男子近日求診自訴，近幾週天氣熱時渾身不舒服，身體活動增加時覺得自己快中暑，時常口渴，有補充許多水分，尿量也多，但不太流汗。一旦進入有冷氣的地方，若溫度調得稍低，又容易覺得寒冷。細問病史發現，男子曾有糖尿病病史，但自覺沒症狀，就自行停藥達半年之久。

何一成說，血糖代謝長期異常會使神經與血管功能受損，在熱的環境中，皮膚血管不易舒張散熱，排汗量也低，因此怕熱；在冷的環境中，皮膚血管不易收縮保熱，也不易靠脂肪產熱而怕冷。

糖尿病的典型症狀為吃多、喝多、尿多和體重下降。但何一成表示，有些人的症狀並不明顯，或是沒有典型症狀，反而是對溫度感受和以往不同、身體黏膜發炎、傷口不易好等。

如果糖尿病沒有積極治療，可能誘發許多慢性併發症，如心肌梗塞、腦中風、視網膜病變、腎臟病變、尿毒症、神經病變等，對身體造成不可逆的傷害。

何一成說，糖尿病的高風險群包含曾驗出空腹血糖、糖化血色素偏高、年齡大於40歲、體重過重、一等親內有罹患糖尿病、有妊娠糖尿病史或曾生過體重大於4.1公斤嬰兒的母親、高血脂患者、高血壓患者、平常缺乏運動者，平時應更留意血糖的變化。

糖尿病者日常要注意飲食控制，澱粉類與糖攝取不過量，足量的纖維質，適量的肉類與脂肪、戒菸、少喝酒、過重者適當減重，並養成運動習慣。

何一成表示，運動可增加胰島素對細胞的作用，改善血糖代謝，建議進行中強度的運動，如快走、慢跑、伸展體操、游泳等，逐漸增加運動的強度及量，避免運動傷害，若同時患有其他疾病，在運動前應先與相關醫師討論，以確保安全。（編輯：管中維）1080917