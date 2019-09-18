高市第56例登革熱現蹤大寮 退休男子染病

高雄市18日新增1例本土登革熱病例，個案為住在大寮區會社里60多歲男性，防疫團隊已前往個案住家附近加強孳生源稽查等。（高雄市衛生局提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年9月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市今天新增1例本土登革熱，個案為居住大寮區會社里60多歲男性，已退休，有糖尿病史，16日出現發燒等症狀，經疾病管制署實驗室檢驗確診，為高市今年第56例本土登革熱。

高市衛生局指出，新增個案近期未出國及未曾罹患登革熱，9月16日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、腹瀉及食慾不振、皮膚發癢症狀，當日至診所就醫，因症狀未緩解，18日再度至診所就醫，抽血檢查登革熱快篩陽性並通報，衛生單位隨即安排住院防蚊隔離，18日經疾病管制署實驗室檢驗確診第二型本土登革熱。

衛生局疫調發現，個案活動地以住家為主，每天清晨會至鳳山區誠正里鳳凰山運動，晚間會在自家附近運動，衛生單位針對同住接觸者以居住地周邊社區將進行擴大疫調採血。

由於個案居住地及周邊為附近民眾日常用餐採買地點，且鄰近高職學校，該校外國籍學生700餘人，研判個案於居住地與周邊社區感染的可能性非常高。

衛生局表示，高雄市今年累計本土登革熱病例共56例，分布於10個行政區26個里別，其中22個里已解除疫情警報，處於監控警戒期為苓雅區凱旋里、鳳山區國富里、福祥里及大寮區會社里；因應全市登革熱第一型及第二型疫情並存，籲請基層醫療院所加強通報警覺度，市民也要主動積極巡查自身社區環境，清除積水環境，以有效遏止疫情流行。（編輯：黃世雅）1080918