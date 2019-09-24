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邊境查驗違規名單 驚見2款家樂福有機茶

最新更新：2019/09/24 14:36
衛生福利部食品藥物管理署24日公布邊境查驗違規名單，共3款茶葉產品被驗出農藥違規，其中驚見2款家樂福有機茶，多達26公斤產品遭退運銷毀。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年9月24日
衛生福利部食品藥物管理署24日公布邊境查驗違規名單，共3款茶葉產品被驗出農藥違規，其中驚見2款家樂福有機茶，多達26公斤產品遭退運銷毀。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 108年9月24日

（中央社記者張茗喧台北24日電）食藥署今天公布邊境查驗違規名單，驚見2款家樂福有機茶，分別是家福有機大吉嶺茶及家福有機馬鞭草薄荷茶，多達26公斤產品遭退運銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共有3款茶葉產品被驗出農藥違規，其中驚見2款家樂福的進口有機茶。

根據食藥署資料，家樂福公司8月底從印度進口15.36公斤「家福有機大吉嶺茶」、從法國進口10.8公斤「家福有機馬鞭草薄荷茶」，均被驗出農藥（2,6-DIPN）。

此外，寶和食品公司8月底從印度進口2.63公斤茱莉曼尼（JULIUS MEINL）25入阿薩姆紅茶，驗出不得檢出的農藥賽果培0.15ppm。

除了茶葉，也有多項海鮮產品上榜，包括思敏食品從北海道進口安康魚肝，驗出鎘0.10mg/kg，超出限量標準1倍，4.7公斤被邊境攔截；高峰水產企業社從越南進口的冷凍丁香魚，同樣驗出重金屬鎘0.08mg/kg超標。

日常用品方面，昇洋物流公司從中國大陸進口的DAISO砧板，經4%醋酸溶出試驗，發現蒸發殘渣42ppm，超過標準30ppm，2.03公斤遭攔下。

食藥署表示，違規產品均被邊境攔下，全數退運銷毀，並未流入市面。（編輯：張雅淨）1080924

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