臉有藍色斑塊治療不喊苦 顏損童靠繪畫抒壓

（中央社記者陳偉婷台北25日電）小潔出生時臉上有藍色太田母斑，1歲起密集雷射治療，忍受皮肉疼痛，但她從不喊苦，學繪畫抒發心情。她的作品「舞動海洋」入選「小陽光」桌曆，要幫更多顏損孩子，快樂成長。

燒傷及先天顏損孩子在成長過程中，不僅必須犧牲寒暑假進行無數次手術，也可能因外表不同，遭受異樣眼光而失去自信。陽光基金會為鼓勵燒傷顏損兒多元發展，透過繪畫班及創作徵選等活動，鼓勵孩子從創作中重拾快樂與自信。

今年讀國小三年級的小潔，出生時臉上長著藍色的太田母斑，在半年內，顴骨、臉頰及額頭的斑也浮現出來。焦慮的爸媽上網查資料找答案，最後在陽光基金會社工協助下，在黃金治療期展開治療。

小潔1歲起密集做雷射治療，療程持續到小學，也讓小潔比同齡孩子更早學會耐痛，跌倒時會說沒比雷射痛，堅強不讓爸媽擔心，家人因此鼓勵她學畫畫，希望她透過繪畫宣洩情緒、訴說心事。

今年小潔的「舞動海洋」入選為小陽光桌曆作品，畫中她和海裡動物一起自由自在地跳舞，她還為烏龜穿上芭蕾舞鞋，充分展現豐富的想像力與能量。

陽光基金會每年服務超過550名燒傷顏損兒童，小潔及其他13名陽光孩子的作品收錄於「2020小陽光桌曆」，即起開放預購，所得將做為顏損孩童心理重建經費。（編輯：管中維）1080925