中火要加2新機組 中市府要求減煤4成汰舊換新

對於台中火力發電廠規劃新增2部燃氣機組，台中市政府環保局長吳志超（左）與新聞局長黃國瑋（右）27日召開記者會提出兩項訴求，一是減煤4成，二是汰舊換新。中央社記者郝雪卿攝 108年9月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）對於台中火力發電廠規劃新增2部燃氣機組，台中市政府今天召開記者會提出兩項訴求，一是減煤4成，二是汰舊換新，如新增2部燃氣機組，至少4部舊燃氣機組立即除役或拆除。

台中市環保局長吳志超及新聞局長黃國瑋上午聯合在市府召開記者會，黃國瑋表示，中火是台中空污最嚴重的固定污染源，目前尚未實現減煤4成，也未完成燃煤機組汰舊換新，不肯承諾除役老舊燃煤機組，竟又規劃新增2部燃氣機組，市府表達強烈不滿。

吳志超指出，中火是世界第4大火力電廠，目前最大發電容量約550萬瓩，如再增2部燃氣機組，最大發電容量恐將增加至810萬瓩，恐成為世界最大火力電廠。

吳志超表示，行政院環保署10月1日將針對中火新建燃氣機組計畫召開環評專案小組第4次初審會議，市府將派員出席嚴正抗議，並重申兩大原則，第一，市府將藉今年底中火10張許可證展延審查時機，將生煤自治條例規定載入許可證中，據此要求中火生煤用量從近年最高的1839萬公噸降至僅1104萬噸，符合生煤自治條例所規定的4年減4成。

吳志超強調，若中火未來增設2部燃氣機組，在新燃氣機組運轉前，至少要將等同發電量的4部燃煤機組除役或拆除，達成市府所要求的汰舊換新，絕不接受燃煤機組改備用的選項。

吳志超表示，市府作為中火操作許可證審核機關，擁有強而有力的公權力，若中火不肯落實減煤4成，不排除撤發許可證；另外，市府已多次出席新建燃氣機組環評專案小組初審會議，多次表達對抗空污的強硬態度，10月1日第4次初審會議，將要求中火確實將減煤4成與老舊機組汰舊換新納入環評承諾事項，一旦寫進環評承諾，台電就一定要遵守，否則將依法重罰，絕不寬貸。（編輯：方沛清）1080927