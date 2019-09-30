防範颱風米塔豪雨 石門水庫調節性放水

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）依中央氣象局總雨量預測，北區水資源局從上午10時30分起調節石門水庫水位，以每秒360立方公尺實施調節性放水，呼籲下游施工單位及民眾，避免至河道內從事遊憩、漁撈等活動。

北水局副局長郭耀程表示，中央氣象局29日晚上8點30分發布米塔颱風陸上颱風警報，依據中央氣象局總雨量預測，石門水庫集水區總降雨量約為400至600公厘。截至上午9時，石門水庫水位為243.98公尺，距水庫滿水位245公尺僅餘1.02公尺，為調節水位、維護大壩安全，10時30分起依石門水庫運用要點規定，以每秒360立方公尺實施調節性放水。

北水局長江明郎表示，由於季節已接近汛期尾聲，為因應氣候變遷可能乾旱及枯水期用水需求，石門水庫已於日前蓄滿，面對颱風米塔可能帶來大雨，28日起增加發電放水量因應。昨天再增加調節放水水量，並開排洪隧道放水。目前中庄調整池已蓄滿，以適時備援供水維持板新及桃園地區。

江明郎表示，台灣水庫水源主要來自颱風豪雨，加上氣候的不穩定，水庫維持汛期高水位為必要措施，現在除了已透過最新降雨預測模式分析入流水量，並強化各防汛整備應變作為，北水局也呼籲民眾，汛期儘量不要進入河川區域，以免因突發雷陣雨或水利設施防汛操作衍生安全問題。（編輯：方沛清）‭1080‬930