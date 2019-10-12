外送員送餐車禍風險高 專家建議2保障不可少

（中央社記者劉姵呈台北12日電）Foodpanda一名外送員11日於送餐途中不幸車禍身亡，保險業者建議，外送員與平台多屬於承攬關係，欠缺基本保障，應規劃實支實付醫療險，另外也要投保附加駕駛人傷害險的強制險。

Foodpanda一名馬姓外送員，11日晚間騎車在桃園區博愛路口遭貨車撞飛，傷重不治。富邦人壽總經理陳俊伴表示，共享經濟下的Uber或Foodpanda外送員，屬於自由工作者，與一般上班族不同的是，少了公司勞保及團保基礎保障，萬一發生意外或是因病住院，必須負擔原本生活支出外龐大的醫療費用。

陳俊伴建議，考量自由工作者收入浮動且不定時的特性，建議人身保障規劃可以用主約搭配實支實付醫療險附約，搭配出CP值較高的保險組合外，也替自己打造完整保障。另外，因自由工作者族群的收入較無法預期，他也建議可先用「定期繳」的方式，減輕壓力。

根據台北市政府交通局統計，2018年台北市共發生3萬7000餘件交通事故，其中機車騎士的死亡人數占總死亡人數大約一半，受傷人數占比更高達75%，整體風險遠高於其他車種。

產險業者表示，一般來說，強制險雖有提供對方及乘客保障，但若是遇到單一車輛的交通事故，如因視線不清或天雨路滑導致自撞摔車等狀況，或是若有故意行為或從事犯罪行為所致事故等，這些都不在強制險保障範圍內。

業者建議，強制險部分要加保「駕駛人傷害險附加條款」，若發生事故時，可理賠傷害醫療費用給付每人最高新台幣20萬元；失能給付每人最高200萬元或是死亡定額給付每人200萬元。

另外，許多外送員是騎自己的機車，當遇到強制險保額不夠賠償，或是須賠對方車輛修復費用等狀況，有餘力也可投保第三人責任險。可多保障「第三人死亡或體傷」，包含探視對方受傷住院或死亡慰問金補償，如每一事故200萬元，以及保障「第三人財物損失」，如每一事故財損最高30萬元。（編輯：張均懋）1081012