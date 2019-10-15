美食外送員營業用機車險 金管會研議由公司投保

（中央社記者陳俊華、劉姵呈台北15日電）國慶連假接連發生兩起外送員車禍致死的意外，立委今天關注外送員勞動權益及保障，勞動部表示將在一個月內研議相關配套及因應對策；金管會則請產險公會在一週內研究，設計由公司投保的「營業用機車險」。

勞動部昨天認定美食外送平台Uber Eats及foodpanda與外送員間為僱傭關係，立法院今天施政總質詢時，民進黨立委黃國書表示，既然是僱傭關係，就該符合勞基法規範，最基本的要有勞保、工資清冊、出勤記錄、職災補償，他問，外送員工時如何認定？相關配套制度要多久才能上路。

勞動部長許銘春表示，基本原則是尊重契約自由，但禁止假承攬、真僱傭；比較麻煩的是工時如何認定，新興工作型態的工時認定，可能要重新有一套規範；勞動部對外送員問題非常負責，研議相關配套及因應對策。黃國書追問，一個月內是否能對外送員權益提出整體配套，許銘春說，「可以」。

黃國書也問，是否能成立外送員職業工會，許銘春說，這是目前勞動部努力的方向，希望讓外送員加入或籌組職業工會，這對外送員的保險、權益爭取都是有保障的。

黃國書也指出，外送員的保險只有第三責任險、意外險，保障非常少，因為營業險保費比較高，所以雇主不願意投保營業用機車險。他問，未來是否強制納保營業用機車險。

交通部長林佳龍說，交通部會儘速研議營業用機車投保附加險，但因食物外送作業涉及車輛安全、人員教育訓練等，道路交通安全的核心問題，還是要遵守交通安全規範。

金融監督管理委員會主委顧立雄說，現行險種其實就有意外險，但在除外條款中，機車如作為營業使用時，就不納入意外險涵蓋範圍；但現行險種裡有「附加險」方式，即使是做營業用機車也能納入意外險承保範圍內，「當然費率可能比不含的稍微貴一點」。

金融監督管理委員會保險局副局長王麗惠對中央社記者補充表示，若平台與外送員之間的契約關係屬於僱傭制，公司就必須幫外送員投保機車任意險，目前大部分產險業者提供的機車險，保單條款中都把「非自用」設定為除外條款，也就是說，明定車子不得用來賺錢，收受報酬。

她表示，現行僅有少部分產險業者有把除外條款拿掉，變成可營業用的機車險；再者，過去對於營業用車範圍，只有針對汽車，但機車卻沒有明確定義。

王麗惠說，金管會有請產險公會研究，研擬設計「營業用機車險」，直接將營業用相關保障範圍納入保單商品，這類車險就是由公司來投保，不是個人。目前產險公會仍在蒐集資料研擬中，一周內會提供給勞動部參考。（編輯：林孟汝/蘇龍麒）1081015