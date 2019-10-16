徒手刮豬毛傷口浸泡血水中 豬肉販高燒險喪命

60歲呂姓男子上月因胸悶、高燒不退到醫院急診，衛福部豐原醫院胸腔內科主任邱振峰（圖）指出患者手上的傷口，是因浸泡血水中造成細菌感染。（衛福部豐原醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 108年10月16日

（中央社記者趙麗妍台中16日電）60歲呂姓男子上月因胸悶、高燒不退到醫院急診，在血液培養中發現感染罕見的「豬鏈球菌」，原是呂男每天刮豬毛處理豬腳卻沒戴手套，雙手浸泡血水中，導致細菌感染。

衛福部豐原醫院今天表示，呂姓男子是名豬肉販，他自述，每天要趕在3小時內，將200多隻豬腳處理完畢，常在刮豬毛、或剃除豬腳瑕疵處的過程中，不小心刮到自己的手，大多只是簡單包紮一下，雙手又繼續泡在血水中工作。

胸腔內科主任邱振峰表示，患者長期接觸豬隻屠體，刮豬毛、或是把豬腳有瑕疵的地方剁掉，左手掌常有一些小傷口及陳舊的傷疤，甚至右手也有一點點傷痕。

邱振峰指出，患者在處理豬腳的時候，雙手長時間泡在血水裡，加上沒有戴上手套保護自己，導致血水中的細菌經由傷口進到體內造成菌血症，如果沒有及時使用抗生素治療，或是延誤就醫，很容易出現敗血症死亡。

感染科主任王唯堯表示，「豬鏈球菌」是接觸到受感染的豬隻、或是豬的排泄物，透過身上的傷口、經皮膚接觸感染傳到人的身上，導致發燒、腦膜炎、敗血症或失聰等症狀。

王唯堯呼籲，民眾長時間接觸豬隻屠體，應該配戴必要安全防護，減少個人暴露在感染的風險之中，才能免於「豬鏈球菌」的感染威脅。（編輯：李錫璋）1081016