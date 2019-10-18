高雄麻疹患者傳染他人 規避疫調被罰

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高雄市4日確診一例境外移入麻疹個案，但患者規避疫情調查，造成接觸者中有4人出現發病症狀，衛生局依法裁罰。

高雄衛生局今天表示，31歲男子6月20日至9月23日間因工作前往柬埔寨，9月23日經澳門轉機返國，9月30日出現咳嗽、發燒症狀，10月2日至3日出疹二度至診所就醫，10月3日再度因症狀沒改善至醫學中心求診，經醫師依症狀表徵及旅遊史進行通報，10月4日由疾病管制署判定為麻疹確定個案。

衛生局表示，衛生單位掌握個案親友、診所、醫學中心就醫時等相關接觸者共計76人，進行健康監測，但10月14日衛生局又接獲通報2名疑似麻疹個案，經疫情調查交叉比對，發現2人於10月2日夜間與指標個案共同至KTV夜唱飲酒。

衛生局說，這名指標個案在衛生單位疫調時沒有詳實提供夜唱飲酒同包廂的4名友人（4名都出現症狀），及當天下午與他在海產店用餐的2名友人（無症狀），造成4人出現症狀，截至目前2例確診。

對於指標個案有規避疫情調查事實，衛生局將依傳染病防治法裁處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

衛生局表示，因應這波麻疹疫情，為加強落實個案接觸者自主健康管理，已開立「麻疹個案接觸者健康監測通知書」，並進行相關衛教，請接觸者於健康監測期間，依通知書所列注意事項，落實健康監測及防護措施。

衛生局提醒民眾出現疑似症狀時，切勿輕忽，應進行自我保護隔離，並立即聯繫衛生單位安排就醫動線，避免接觸交叉感染，以降低群聚疫情發生。全案將持續監控至11月3日止，接觸者有41人已完成非強制性的接種疫苗。

衛生局再次提醒，民眾如計畫前往國外洽公或旅遊，前往麻疹流行地區或鄰近國家，可於出發前2至4週到旅遊醫學門診諮詢，評估自費接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗。（編輯：唐聲揚）1081018