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調查：不滿工作薪水低 7成2上班族有意3年內轉職

最新更新：2019/10/18 10:48

（中央社記者蔡芃敏台北18日電）人力銀行調查，高達8成上班族對職場不滿，尤其在薪資、工作氛圍以及職場相處等不滿比例逾3成，多數上班族對工作也沒有榮譽感，更有高達7成2上班族計劃在3年內轉職。

1111人力銀行今天公布「上班族職場榮譽調查」，調查結果顯示，8成上班族對於任職企業感到不滿，其中對薪資、升遷以及福利不滿的上班族比例最高，達32.36%；有27.25%不滿工作氣氛、同事相處以及職場鬥爭，第3名則是對管理方式不滿，達19.65%。

調查顯示，多數上班族對工作沒有榮譽感，以滿分100分來看，平均僅有56分；為了追求更好的工作機會，有7成2上班族計劃在3年內轉職。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，薪酬、升遷、福利等可以被量化比較，容易成為上班族不滿的因素。不過，年輕人剛入社會時，應該重視工作樂趣、工作發展，將眼光放遠，而非著重薪資。

何啟聖建議，民眾進入企業前可以多多打聽企業的文化與職場氛圍，也建議上班族要勇於跨出舒適圈，要擴充自身職能，在機會來臨時才能把握。

此外，何啟聖表示，因為低薪問題讓不少上班族有意兼職，除了時間更彈性，也能增加收入。其中，外送成為上班族兼職的熱門選項，不過，並非每位外送員都如外界所傳薪資高達新台幣10幾萬元，且外送過程面臨許多風險。若上班族想要提高薪水，最重要的還是回歸自身、提高職能，才能為工作加分。

1111人力銀行在10月1日到16日進行隨機抽樣調查，有效樣本數1237份，信心水準95%，誤差值為正負2.79個百分點。（編輯：林孟汝）1081018

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