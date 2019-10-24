推動同性婚姻平權 台灣歐盟合辦LGBTI人權研討會

（中央社記者林行健台北24日電）亞洲首次由官方主辦的LGBTI人權保障國際研討會今天在台北舉行，就歐盟及亞洲國家推動同性婚姻平權的政策與經驗、進展、未來挑戰以及建立消除歧視之社會環境等議題，展開為期2天的研討。

「2019年台歐盟亞洲地區LGBTI人權推動研討會」上午在公務人力發展學院福華國際文教會館開幕，副總統陳建仁、歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）致開幕詞，多名駐台使節與來自歐亞30餘國家約260名代表與會。

LGBTI是指同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人等多元性別者。

這項研討會是由行政院性別平等會、歐洲經貿辦事處、外交部聯合主辦；性平會稍早指出，這是亞洲地區首次由官方主辦LGBTI人權保障的國際研討會。

陳建仁致詞分享台灣完成同婚立法保障的過程與成果，並表示，未來將持續推動認識與接納LGBTI族群的社會與學校教育，希望經由政府與社會各界的共同努力，讓台灣社會能夠更為多元包容，不再有性別與性傾向的歧視。

高哲夫致詞祝賀台灣今年5月通過同性婚姻合法化，成為亞洲第一個同婚合法國家，同時讚揚這是人權鬥士與社運人士長年努力的結果，以及政府與立法人員政治魄力與勇氣的展現。

他援引歐盟2013年通過的促進與保障LGBTI人權準則強調，人權歧視不應被文化、傳統與宗教價值合理化，並對部分地區的人權仍因性別認同及取向等因素受侵犯感到憂心，「事實上，世界上仍有70多個國家把成年人之間的合意性關係視為非法，甚至處以死刑。」

這位9月甫接任歐盟駐台代表一職的波蘭籍官員說，歐盟希望與台灣性平會及外交部攜手合作，分享台灣的成功經驗，在亞洲以及全世界推廣人權。

但高哲夫也提到，台灣的同婚法仍有進步空間，特別是在共同領養、跨國婚姻、教育以及職場平權等領域，因此希望來自歐、亞的專家、非政府組織代表以及政府官員們，可在這場研討會中找到解決挑戰的方法。

在今天的研討會中，行政院政務委員羅秉成、立法委員尤美女、前法國國會議員比內（Erwann Binet）、國際女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒青年和學生組織（IGLYO）總幹事普拉特（Euan Platt）等人，分別以「從人權公約落實LGBTI權益」、「推動我國婚姻平權之歷程與展望」、「法國針對婚姻平權與LGBTI權利及反歧視的策略辯論」以及「歐洲推動理解及尊重LGBTI 之校園教育」等主題發表演說。

研討會閉幕之後，緊隨登場的將是26日台灣同志遊行。高哲夫表示，這場號稱亞洲最大規模的同志遊行活動，預計會有20萬名來自世界各地的人士前來參與，包括台灣與歐盟國家的官員及代表。（編輯：郭無患）1081024