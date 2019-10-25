父母注意 疾管署：幼童流感疫苗打半劑恐無效

許多家長為了讓孩子儘早獲得免疫力，已帶孩子自費接種流感疫苗，疾管署強調，4價疫苗不論年齡劑型均相同，只打半劑恐無效 。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧台北25日電）擔心公費流感疫苗延後開打影響孩子健康，不少父母自費接種4價疫苗，但4價疫苗究竟打1劑還是半劑，令家長困惑。疾管署今天強調，4價疫苗不論年齡劑型均相同，只打半劑恐無效。

今年公費流感疫苗首度從3價改為4價，但因世界衛生組織（WHO）選株問題，首度延後至11月中旬才開打，許多家長為了讓孩子儘早獲得免疫力，近期已帶孩子自費接種流感疫苗，但有別3價疫苗分為幼兒0.25ml及成人0.5ml劑型，4價疫苗通通都是0.5ml劑型，傳出有診所醫師替幼兒接種4價疫苗時，竟比照3價疫苗打半劑。

衛生福利部疾病管制署上午召開記者會說明此事，疾管署副署長羅一鈞表示，日前一名家長詢問診所醫師自費疫苗接種相關問題時，醫師告知由於4價疫苗只有0.5ml劑型，用於幼兒需減半劑量，但該名家長還未實際帶孩子接種疫苗，1922專線也沒有接獲民眾通報有誤打的狀況。

他解釋，4價疫苗自2013年引進至今已6年，不分年齡層，一向都是使用0.5ml單一劑量，診所醫師對於4價疫苗劑量不用減半都很了解，研判可能是新手醫師或是新進疫苗的診所對於4價疫苗劑量有所誤解，已經透過醫界團體發送提醒訊息。

羅一鈞說，過去公費疫苗都使用3價疫苗，6個月至3歲幼童接種0.25ml劑型，3歲以上則統一接種成人劑型0.5ml，幼兒劑型缺貨時也可以把成人劑型減半施打，但4價疫苗不分成人或幼兒統一接種0.5ml劑型。

疾管署防疫醫師鄒宗珮解釋，3價、4價疫苗之所以在劑型上有所差異，主要是藥廠在做疫苗上市前臨床試驗設計時，考量3歲以下幼兒免疫生成性沒有3歲以上族群好，因此才將劑量從0.25ml加倍到0.5ml，不再區分幼兒、成人劑型。

不過，流感疫苗在年齡層使用上仍有廠牌差異，羅一鈞說，以公費疫苗為例，共有國光、賽諾菲2廠牌，國光約400多萬劑、賽諾菲約100多萬劑，由於國光當初和食藥署申請的適應症使用年齡為3歲以上，賽諾菲則是6個月以上，因此6個月至3歲幼童若要接種公費疫苗，只能接種賽諾菲；自費流感疫苗2廠牌使用年齡均為6個月以上，無此限制。（編輯：張雅淨）1081025