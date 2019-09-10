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冬季流感疫情可能延後 專家籲疫苗開打後儘速施打

最新更新：2019/09/10 15:28

（中央社記者陳偉婷台北10日電）流感疫情緩升，疾管署監測發現，開學至今校園流感群聚案件逐漸上升。疾管署副署長羅一鈞說，夏季流感疫情持續，推測冬季流感疫情將較往年延後，公費疫苗開打後應儘速施打。

衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，國內近4週社區流行病毒型別以A型H1N1（70.9%）為主；上週（9月1至9月7日）國內類流感門急診總就診達7萬8507人次，較前一週上升4.6% ，近期呈緩升趨勢。

統計也發現，開學至今一週，校園流感群聚案件逐漸上升，共計12起，分別為國小5起、國中4起及幼兒園3起。

羅一鈞表示，往年流感疫情約自11月下旬開始上升，並於隔年農曆春節前後達到流行高峰。但目前觀察夏季流感仍在持續，推測冬季流感疫情也會比往年延後開始。

今年因世界衛生組織（WHO）延後公布流感季北半球流感疫苗選株決定，連帶造成全球流感疫苗製造生產及供貨時程延後。今年台灣公費流感疫苗開打也延後到11月15日以後。

羅一鈞說，公費流感疫苗規劃分批接種，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。符合公費接種資格者應依接種時程儘速完成疫苗接種，即可在農曆春節前後流感高峰期前獲得足夠保護力。

疾管署也鼓勵，不具公費接種資格的民眾，也可自費接種一劑流感疫苗，保護自己及家人，也共同協助流感防疫。

羅一鈞表示，國內流感近期呈緩升趨勢，加上各級學校陸續開學，且中秋連假即將到來，流感病毒容易透過出遊、探訪親友等人際交流傳播，呼籲民眾落實手部衛生及咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣，以降低感染風險。

疾管署也建議，民眾平時應落實衛生好習慣，如肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩及生病在家休息等防疫措施，也能有效預防流感。如有類流感症狀，出入公共場所應配戴口罩；打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；若有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應就近就醫並在家休息至痊癒，以降低流感病毒傳播風險。（編輯：方沛清）1080910

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