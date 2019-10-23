公費流感疫苗11/15日分批開打

（中央社記者陳俊華台北23日電）秋季是流感季，民進黨立委邱泰源今天表示，防疫如作戰，全民應共同強化自主健康管理；疾管署長周志浩說，今年流感疫苗開打時間晚了1個月，共有598萬劑公費疫苗，預計11月15日起分批開打。

邱泰源上午與衛生福利部疾病管制署長周志浩、台北市醫師公會、新北市醫師公會在立法院舉行「醫同防疫：阻斷病毒傳播，加強流感預防」記者會。

邱泰源表示，防疫如作戰，需要全民一起，強化「自主健康管理與保護」，落實預防流感的基本功，包括肥皂勤洗手、咳嗽噴嚏遮口鼻、有症狀戴口罩、生病在家休息等。全台共有4000多家合約醫療院所，提供公費流感抗病毒藥劑，民眾只要經醫師判定符合公費標準，不需快篩，既可依規定使用。

周志浩表示，今年流感公費疫苗共採買608萬劑，提供給一般民眾接種的有598萬劑，今年世界衛生組織遇到疫苗選株晚了1個月，導致全球疫苗生產、供貨時程延遲；因此今年疫苗開打時間會比往年晚一點，預計11月15日開始，並採分批開打方式。

周志浩說，參考專家建議，四價流感疫苗接種以高傳播及高風險族群優先，第一波在11月15日開打的是高中職以下學生、醫事人員率先開打，12月8日起則針對65歲以上長者、學齡前幼兒開打，109年1月1日起開放其他接種對象。

周志浩說，台灣有全世界最嚴格檢驗制度替大家把關，也有最好的醫護人員在接種疫苗前先替民眾檢查，「絕對可以放心施打」，盼民眾在正式開打後都能接受預防注射。

台灣大學醫學院小兒科主任黃立民表示，民眾要注意呼吸道防護，有需要就戴口罩、勤洗手。流感跟肺炎鏈球菌是相關的，若有疫苗民眾還是要去打，這能讓民眾在得到流感後，不易得到肺炎。（編輯：蘇志宗）1081023