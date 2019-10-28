漢人員警娶鄒族公主 生命豆祭見證愛情

（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）漢人員警沈凱旭與鄒族公主汪詩涵在今年鄒族「生命豆祭」上，舉辦傳統婚禮，吸引眾人的目光。沈凱旭說，他為了抱得美人歸，除幫忙汪家務農3年，還殺了一頭豬去提親。

沈凱旭是嘉義縣警察局竹崎分局樂野分駐所警員，平常愛打球，還與鄒族原住民共組籃球隊。3年前參加鄒族運動會時，認識鄒族特富野社頭目家族的公主汪詩涵。

沈凱旭今天向中央社記者表示，他一見到汪詩涵，就認定非她不娶，3年來時常到汪家幫忙，採轎篙筍、曬愛玉、賣茶；今年初去提親，還按照鄒族的禮俗，從台南老家殺了一頭豬，帶到阿里山的特富野。

沈凱旭說，他是台南市人，家人一開始很驚訝他要娶鄒族的姑娘；她老婆的家人，也很訝異她要嫁漢人。雙方對彼此都存在刻板印象，但經過溝通、相互瞭解，才成就這門婚事。

沈凱旭、汪詩涵25日參加阿里山鄉公所舉辦的「生命豆祭」活動，在鄒族長老、貴賓及現場近二千名民眾的見證下完婚，在地方傳為佳談。嘉義縣警察局竹崎分局長謝政憲也全程觀禮，並親自上台祝賀。

沈凱旭28歲，員警的服務年資7年，其中在阿里山樂野分駐所服務5年；新娘汪詩涵34歲，目前在阿里山國家風景區管理處里佳資訊站工作。

嘉義縣阿里山鄉公所指出，舉辦「生命豆祭」的緣由，是因鄒族長老有鑑於族內人口日益減少，在鄉公所及縣政府協助下，從2002年開始舉辦集團結婚至今，鼓勵族內青年男女結婚，並努力繁衍後代。

鄉公所表示，今年「生命豆祭」共有17對新人完婚，活動從25日至27日一連舉辦3天，彷若一場大型嘉年華會。（編輯：戴光育）1081028