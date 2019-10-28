市府轉運站前違停 警方11月起科技執法

台北市信義區市府轉運站前的公車停靠區，常因違規停車導致交通事故發生。台北市警察局交通警察大隊28日表示，11月起，將藉影像辨識系統在市府轉運站前實施違規停車科技執法，盼藉此改善公車周邊違停情形。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年10月28日

（中央社記者黃麗芸台北28日電）由於市府轉運站前公車停靠區常因違規停車而釀交通事故，台北市警察局交通警察大隊今天表示，市府轉運站前公車停靠區11月起，將藉影像辨識系統實施違規停車科技執法。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，有鑑於市府轉運站前公車停靠區經常發生違規停車現象，導致公車無法貼近人行道停靠，不但造成乘客上下公車困難，也易導致機車騎士鑽行，進而導致交通事故發生。

為保護駕駛人、公車乘客的安全及交通順暢，以及兼顧警方執法效能，交通警察大隊指出，11月1日起將採用科技執法設備，於信義區忠孝東路5段一帶的市府轉運站公車停靠區域取締違規停車，以改善違停情形，並促進交通安全。

交通警察大隊說明，市府轉運站前公車停靠區的違規停車科技執法，是透過影像辨識系統進行全時段監控、紀錄公車停靠區域，一旦發現區域內有停止超過3分鐘的違規車輛，就會自動執行違規蒐證及舉發回報。

交通警察大隊於9月19日至10月14日進行上述區域科技執法設備測試期，結果偵測違規停車情形，平均每日有37件。

依據道路交通管理處罰條例第56條相關規定，駕駛人於公共汽車招呼站10公尺內停車（停止時間逾3分鐘，且未能保持立即行駛之狀態），處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

交通警察大隊強調，科技執法的主要目的，在於減少交通事故及維護交通順暢；另提醒，市府轉運站B1目前均設有臨停接送區，提供旅客臨時上下客以及轉乘捷運、計程車、國道客運與市區公車等運具，有停車需求的駕駛人可多加利用。

繼自強隧道和市府轉運站公車停靠區域陸續實施科技執法後，交通警察大隊將於今年底前完成辛亥隧道區間測速和市民高架的科技執法設備。（編輯：方沛清）1081018