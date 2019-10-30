哈日族當心 日本代購髮品爆微生物汙染

（中央社記者張茗喧台北30日電）日本知名代購髮品N Organic近日傳出微生物汙染，業者展開自主回收。食藥署表示，國內雖無代理商進口販售，但仍公布警訊並公布問題批號，提醒手邊有相關產品民眾暫停使用。

根據日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）發布的消費警訊，日本品牌N Organic旗下一款洗髮精因產品變色後檢測到細菌，但廠內樣品並未檢測到細菌，懷疑可能是製造時防腐劑添加不均勻導致，業者因此展開自主回收。

衛生福利部食品藥物管理署醫粧組科長張家榮表示，日本業者在特定批號產品測試到有微生物汙染，因此在日本當地自主回收，該品牌經查在台灣沒有代理商，也沒有進口，但考量民眾赴日旅遊或代購仍有機會買到問題批號產品，因此發布「黃燈」提醒。

N Organic品牌髮品雖沒有代理商進口，在國內卻有不少網路平台刊登代購訊息。

根據食藥署資料，300ml問題批號包括9A200、9A201、9A202、9A203、9A204、9A205、9B1、9B2、9B3、9C1、9C2、9C3、9D1、9D2、9D3、9D4、9D5、9D6、9D7、9E1、9E2、9F1、9F2、9F3、9G300；35ml問題批號包括9A1、9A2、9A3、9A4、9A5、9A6、9A7、9A8、9A9、9B1；10ml問題批號有9B1、9B2、9B3、9D1、9D2、9D3、9D4、9D5、9D6。

張家榮指出，被微生物汙染的化粧產品若用於完整皮膚上較無疑慮，但萬一皮膚上有傷口，使用時就可能造成感染，提醒消費者當心。（編輯：張雅淨）1081030