新生兒遭母溺斃 防疫人員雞婆調查助破案

苗栗縣政府衛生局技士廖惠雅今年初發揮敏感度、主動追查新生兒逾期未辦理出生登記案，發現孩子竟已遭母溺斃。她因協助警方偵破殺嬰案，5日獲得衛生福利部防疫績優獎。中央社記者陳偉婷攝 108年11月5日

（中央社記者陳偉婷台北5日電）苗栗縣衛生局技士廖惠雅今年初發揮敏感度、主動追查新生兒逾期未辦理出生登記案，發現孩子竟遭母溺斃。她說，衛生人員不只是做好疫苗接種工作，雞婆一點、多做一點，就能保護小孩。

今年初苗栗縣發生一起年輕媽媽殺嬰案，廖惠雅的主動、積極，是警方成功破案的關鍵。她今天也因協助偵破殺嬰案獲得衛生福利部防疫績優獎。

廖惠雅下午接受媒體聯訪表示，她平常負責兒童常規疫苗與流感疫苗接種業務，常提醒同事，在推動接種疫苗保護兒童之餘，也應提高敏感度，注意孩子有沒有受到不當對待或疏忽。

今年2月時，廖惠雅接獲衛生局通報，有一名出生超過60天還沒有辦理出生登記的新生兒，該新生兒的母親否認曾生育。廖惠雅覺得事有蹊蹺，派員前去家訪後也發現，該新生兒的家中沒有任何一點有孩子生活的跡象。

雖然該新生兒的疫苗催種時程還沒有屆期，但廖惠雅發揮「雞婆」個性，提前主動調查疫苗接種紀錄，結果發現該新生兒有接種過一支B型肝炎疫苗；她又進一步到醫院調出病歷資料，發現媽媽確有生產事實。

此案在調查過程中非常艱辛，因孩子的媽媽矢口不認，且一直認為是衛生局誣陷；廖惠雅很擔心孩子的安全，後來連結警政資源，由婦幼隊介入，才突破媽媽心防而破案。

廖惠雅表示，疫苗催種作業的初心也是保護孩子，身為防疫人員不只是做好疫苗接種的成績，還可以做更多事情，有機會讓孩子免於不當的對待。

新北市新莊區衛生所也獲得防疫公務類團體獎，在107年登革熱疫情發生時，衛生所同仁群起加班，張貼噴藥公告到凌晨0時，期間面對民眾的不諒解，也不畏困難，成功將疫情控制在新莊區。（編輯：卞金峰）1081105