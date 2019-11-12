衛福部訪南投長照據點 盼滾動式修正完善體系

（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）衛生福利部今天視察南投縣草屯鎮社區關懷據點及埔基醫院長照教學中心，實地了解偏鄉社工師加給、據點人力、供餐狀況，聽取地方意見後，期盼透過滾動式修正以完善長照體系。

民進黨立委蔡培慧今天邀衛福部長期照顧司、社會及家庭署，前往草屯鎮加老社區、南埔社區關懷據點及埔里基督教醫院長照教學中心，了解偏鄉據點運作情形，第一線社區多反映有人力缺口，也有協會盼政府提供偏鄉專業或交通加給，否則很難聘到社工師。

衛福部政務次長蘇麗瓊出席時說，為鼓勵社工師到偏鄉服務，政府已擬妥新措施，社工師明年起可依年資、學歷、執照、執行風險等方式增加薪點，第一年聘用社工師最高月薪可達新台幣4萬4892元，較舊制定額補助更高，預計1萬多名社工師受惠。

蔡培慧表示，巷弄長照站普及有助老人家就近與社會保持互動，社區也投入不少人力安排舞蹈、寫字、戲劇學習等活動。原本衛福部為鼓勵民間參與長照政策，關懷據點申請巷弄長照站，可依巷弄長照站人力加值計畫，申請補助1名專職人力，但因補助計畫即將結束，專職照顧壓力恐遽增。

另外，針對蔡培慧反映目前業務費補助基礎只以每週開放時段計算，很不合理，建議應考量據點規模、服務人數。蘇麗瓊則回應，將會同縣市政府檢討適度調整。（編輯：洪學廣/李亨山）1081112