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邁阿密經文處與NBA熱火 舉辦台灣夜推廣觀光

最新更新：2019/11/13 09:31
邁阿密經文處與NBA邁阿密熱火隊於美東時間12日舉辦「台灣傳統夜」，宣揚台灣文化。當地台僑與留學生揮舞中華民國國旗，高喊Taiwan Go Go Go，讓熱火隊主場充滿濃濃台灣味。（邁阿密經文處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 108年11月13日
邁阿密經文處與NBA邁阿密熱火隊於美東時間12日舉辦「台灣傳統夜」，宣揚台灣文化。當地台僑與留學生揮舞中華民國國旗，高喊Taiwan Go Go Go，讓熱火隊主場充滿濃濃台灣味。（邁阿密經文處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 108年11月13日

（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）為推廣台灣觀光，讓更多美國民眾認識台灣，駐邁阿密台北經濟文化辦事處今天與美國職業籃球聯盟（NBA）邁阿密熱火隊舉辦「台灣傳統夜」，宣揚台灣文化，提升台灣能見度。

熱火隊（Miami Heat）今天在邁阿密主場迎戰來訪的底特律活塞隊（Detroit Pistons）。在比賽開始前，熱火隊特別舉辦「台灣傳統夜」（Taiwan Heritage Night）活動。這是熱火隊第3次舉辦台灣夜活動。

為了讓現場球迷認識台灣，現場播放交通部觀光局製播的「讚！台灣」影片，介紹台灣高山神木、黑面琵鷺、太魯閣國家公園、溪頭竹林、合歡山等一系列台灣特有的動植物與自然景觀，呈現台灣的天然風光與美麗景緻。

不少到場看比賽的當地台僑與留學生揮舞中華民國國旗，高喊Taiwan Go Go Go，讓熱火隊主場充滿濃濃台灣味。（編輯：馮昭）1081113

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