若成登革熱感染窩 澄清湖不排除封園

（中央社記者王淑芬高雄20日電）高雄市第58例登革熱確診個案可能感染地點為澄清湖風景區。市府衛生局指出，如果澄清湖病媒蚊密度近期不降或再有疑似個案，就會考慮採斷然措施，管制人員進出，包括封閉園區。

雖然天氣轉涼但是高雄市均溫仍偏高，登革熱疫情風險未減，衛生局連續兩星期針對澄清湖及周邊環境進行病媒蚊密度調查等緊急防治及複查，結果在澄清湖中興塔、遊客服務中心後方樹林區等地方，接連捕獲逾200隻可能傳播登革熱的白線斑蚊。

衛生局除了要求自來水公司七區管理處加速環境清除降低病媒蚊密度，也依照傳染病防治法開出11張舉發通知書並在園區豎立登革熱警戒旗逾20面，並要求水公司務必於一週內清除廢棄眷舍破損空屋室內外髒亂垃圾、積水容器及雜草，同時提醒到澄清湖休憩的民眾做好個人防蚊措施。

衛生局簡任技正潘炤穎告訴中央社記者，如果澄清湖的病媒蚊密度在近期持續增加，或是再有第2個確診本土個案且個案感染地在流行病學分析研判和澄清湖有地緣關係，或澄清湖成了登革熱的感染窩，衛生局不排除採取斷然措施，管制人員進出澄清湖，包括封園。

他說，今年6月以後也因登革熱疫情增溫公告金獅湖市場、自由黃昏市場休市，他表示休市或封園是對疫病防治分層的防疫手段。（編輯：方沛清）1081120