被父嫌腿粗 少女誤信減肥偏方嗑棉被送醫

一名16歲少女腹痛數月都沒好轉，就醫檢查發現嚴重腸阻塞，阻塞的元凶竟是棉花，詢問之下才知道少女因不滿被父親嫌腿粗，竟嘗試網路流傳的「吃棉花減肥法」，1年內吃掉整條棉被，後來以瀉藥治療才順利將體內棉花排出。圖右箭頭處為排出的棉花團。（馬偕兒童醫院院長李宏昌提供）中央社記者張茗喧傳真 108年11月20日

（中央社記者張茗喧台北20日電）一名16歲少女腹痛數月都沒好轉，就醫檢查發現嚴重腸阻塞，阻塞的元凶竟是棉花，一問之下才知道少女因不滿被父親嫌腿粗，竟嘗試「吃棉花減肥法」，1年內吃掉整條棉被。

收治患者的馬偕兒童醫院院長李宏昌今天受訪時表示，近年青少年瘋韓星、韓劇，即便一點都不胖也拚命減肥，就是為了追求韓國影歌星的纖瘦身材；2018年少年減重認知與行為調查發現，多達56.9%少女自認腿部過胖，且有21.6%受訪者坦言即便外型看似正常，仍持續減重。

李宏昌說，今年初曾收治一名16歲少女，腹痛好幾個月都沒有好轉，甚至愈來愈嚴重，每天都吐出黃綠色物質，就醫後確診腸阻塞，但卻遲遲找不出阻塞原因，內視鏡一看發現少女腸子全被棉花塞住。

進一步詢問之下，少女才坦言因同住父親常嫌她腿粗，她為了減肥竟嘗試網路上流傳的「吃棉花減肥法」，短短1年內將一整條棉被吞下肚，最近甚至開始吃起圍巾，後來以瀉藥治療才順利將體內棉花排出。

除有部分青少年拚命減肥，也有部分胖到健康亮起紅燈才有所警覺。馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師丁瑋信表示，近年曾收治一名13歲男童，身高高達174公分、體重重達95公斤，檢查發現有黑色素棘皮症，可能代表已出現胰島素阻抗。

丁瑋信說，驗血後發現男童血糖、血脂早已嚴重過高，所幸「滿江紅」的檢驗報告對男童有如當頭棒喝，他此後積極控制飲食、調整生活型態，2年內血糖、血脂都恢復正常，身體質量指數（BMI）從31.5降至21.2，體重也從95公斤瘦到65公斤，重拾健康。（編輯：葉俐緯）1081120