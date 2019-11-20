口感賣相不輸真肉 素食漢堡排賣進台灣超商

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）人造肉積極搶市，這波風潮也吹向台灣。便利商店業者看準素肉熱潮，限量販售全素漢堡排。業者強調，全素漢堡排口感、賣相都猶如真肉，提供消費者另一項選擇。

各國近年日益重視氣候變遷，畜牧業被視為造成暖化的元兇之一，也掀起了一波食品革命。人造肉、植物肉產品相繼上市，業者將此視為動物肉的替代方案，減少肉類消費，人造肉後續商機無窮。

素肉風潮也吹進台灣，摩斯漢堡、美式餐廳TGI Fridays陸續販售素漢堡商品。全家今天發布新聞稿表示，根據調查，以植物性蛋白製成的素肉，在2030年時銷售額有望達850億美元。全家看好素肉熱潮，從今天開始限量販售美國素肉大廠「超越肉類」（Beyond Meat）的「未來漢堡排」。

台灣販售素食、素肉、素火腿等食品早已不新奇，不過，業者以新技術模擬貼近真實肉品的口感。

全家說，未來漢堡排是以非基因改造碗豆、甜菜根製成，漢堡排以甜菜根萃取來製造牛肉的血色，鐵含量也為一般牛肉的2倍，不僅符合素食者需求，無論賣相、肉香、營養價值，甚至煎煮過程中的顏色轉變都猶如真的漢堡肉。將會視此銷售檔期成效，決定是否繼續販售。

Beyond Meat旗下除全素漢堡排，還有全素熱狗、素肉餡等商品。Beyond Meat今年與美國漢堡王攜手開發的素肉版「不可能的華堡」，也與肯德基開發以植物製成的炸雞。（編輯：楊凱翔）1081120