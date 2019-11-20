瘋出國 第3季旅行逆差23億美元再創新高

（中央社記者潘姿羽台北20日電）旅遊旺季到來，加上國人熱愛出國的心不變，中央銀行今天指出，今年第3季旅行逆差達到23億美元（約新台幣702億元），旅行支出則為57.1億美元，雙雙創下歷年單季新高。

央行官員表示，今年前3季來台旅客成長人數平均達10.4%，貢獻不少旅行收入，使得前3季旅行逆差較去年同期稍微收斂；不過單看第3季表現，儘管來台旅客持續成長，旅行收入34.2億美元，也來到歷年同季第3高的紀錄，但逢國人出國旺季，旅行逆差依舊創新高。

官員表示，其實愛出國並非台灣獨有的現象，隨著廉價航空普及、旅展促銷等活動盛行，出國不一定和高消費畫上等號，各國年輕人在所得提高的情況下，也更願意透過觀光旅遊、留學等方式，到國外看看世界；儘管台灣續呈旅行逆差，今年前3季不只旅行支出，旅行收入也寫下歷年同期新高紀錄。

值得注意的是，中國今年7月底無預警宣布，8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證，47個開放來台自由行的省市都將停發。外界認為這項措施將重創台灣觀光業，央行官員表示，從數據來看，第3季確實有受到一些影響。

觀察今年第3季來台旅客情形，整體較去年同期成長6.5%，又以日、韓、菲律賓、泰國成長較多，中國年增率僅3%。

官員進一步指出，中國來台旅客自2018年4月起，人次一直居冠，高於來自其他國家的旅客，但今年9月，中國來台旅客人次已被日本超越，顯見限縮陸客的措施已經可以看到影響。

央行今天公布第3季國際收支，今年第3季經常帳順差為124.8億美元，金融帳淨資產增加94.1億美元，央行準備資產增加40.0億美元。

儘管金融帳已連續37季淨流出，累計達4533億美元，央行表示，經常帳順差的國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出；經常帳順差的國家如日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯及台灣等，金融帳淨資產多呈增加。（編輯：楊凱翔）1081120