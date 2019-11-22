2020台灣燈會主題曲 金曲獎得主椅子樂團創作

台中市新聞局22日舉辦2020台灣燈會主題曲發表會，揭曉燈會主題曲是由台中在地樂團「椅子樂團」作詞作曲，市長盧秀燕（前中）也歡迎大家到台中賞燈。中央社記者郝雪卿攝 108年11月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）2020台灣燈會主題曲今天揭曉，由台中在地樂團椅子樂團作詞作曲，歌詞中還加入在地元素，台中市長盧秀燕表示，代表市府與所有市民，歡迎大家到台中賞燈。

台中市政府新聞局今天舉辦「2020台灣燈會主題曲」發表會，由椅子樂團在會中首度公開演唱，同時揭曉燈會主題曲MV，融入台中地景及燈會展區，搭配輕快的節奏，盧秀燕也跟著歌曲一起搖擺。

新聞局長黃國瑋表示，2020台灣燈會主題曲「今夜的種種可能Tonight We’ll Be Fine」，由第30屆金曲獎最佳演唱組合獎項得主、也是台中在地年輕人組成的「椅子樂團」作詞作曲，特別搭配薩克斯風合音，呼應燈會主展區在薩克斯風的故鄉后里。

盧秀燕表示，2020台灣燈會已進入倒數計時，市府特別邀請台中的驕傲、金曲獎最佳演唱組合得主「椅子樂團」創作燈會主題曲，代表台中燈會的無限可能，也代表市府與所有市民，歡迎大家到台中賞燈。

製作人黃榮毅表示，希望以音樂邀請廣大民眾參與盛會，在編曲上特別融入薩克斯風、管樂、小喇叭及長號等元素，歌詞也加入珍珠奶茶、綠川、柳川河岸等台中特色，以最高規格展現台中這座城市的美好。（編輯：黃世雅）1081122