8成老人愛看電視 醫籲每30分鐘起身走走

（中央社記者張茗喧台北3日電）據調查，65歲以上長輩最愛的休閒活動以看電視居冠，多達80%以上老人坦言愛看電視。醫師提醒，老人家久坐恐加速老化，建議看電視每30分鐘就應起身站一站，增加活動量。

衛生福利部民國106年老人狀況調查指出，65歲以上長者休閒活動項目以看電視最多、占80.7%，女性愛看電視比例高於男性，其中又以金馬地區老人家最愛看電視。

衛福部國民健康署社區健康組組長吳建遠表示，許多長輩長時間不出門、與外界隔絕，身心都可能出現問題，為了鼓勵長輩增加社會參與、交流，今年設立「長者居家科技互動平台」，讓長輩能隨時與人互動，避免因獨居、寂寞而產生衰弱。

吳建遠說，長者居家科技互動平台今年4月起在台中市試辦3個月，邀請60戶長輩參與試看，由地方衛生局到有意願參與的長輩家中安裝機上盒和鏡頭，讓長輩在家也能參與直播節目、和主持人互動，共花費新台幣80萬元。

然而，根據調查，長輩在計畫前後的身體活動與健康飲食的相關認知僅提升9%、自覺健康狀態提升4%、對生活的滿意度提升3%。

國健署社區健康組科長鍾遠芳表示，參與試辦的60戶長輩，約有40%每天固定收看節目，但可能是收看時間太短導致宣導效果不佳，但國健署認為長輩對於該平台接受度高，因此11月起將斥資1700萬元針對全台7縣市共6000戶長輩進行擴大試辦。

台大醫院竹東分院院長、老人醫學醫師詹鼎正表示，研究顯示，老人家久坐恐加速老化、對健康也不好，建議每30分鐘至少站起來1到2分鐘，或站著看電視都比坐著看好；若是生活功能不好的老人，看電視時也可以拿著助行器站一站，增加活動量。（編輯：張雅淨）1081203