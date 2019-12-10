台北101浮現化學元素 一連3日巨幅動畫秀創意

（中央社記者潘姿羽台北10日電）科技部與教育部聯手拉近大眾與化學元素的距離，13日起、連續3天晚上，民眾經過台北市信義區的台北101大樓時，不妨抬起頭，將會驚喜地看見以化學元素週期表為主題的巨幅動畫，象徵「化學元素無所不在」。

2019年是俄國科學家門得列夫建立週期表150年，聯合國指定2019年為「國際化學元素週期表年（IYPT）」，在科技部指導下，台灣師範大學與中國化學會規劃「IYPT特展」、「台北捷運IYPT彩繪列車」、「IYPT週末元素實驗活動等多項活動，已吸引全台數萬人參與。

特別的是，為了紀念門得列夫而命名的化學元素「鍆」（化學符號Md），原子序為101，台北101特地以地標101大樓北面全新的技術燈網，響應「化學元素無所不在」、「珍惜資源」概念，大規模點燈。

科技部今天舉辦記者會，宣布點燈動畫將於13日起、連續3天，於晚間18時30分至22時播放，動畫中會公開101大樓與化學元素週期表的特殊關係；而信義誠品（松高路）前、台北市政府前廣場、台北市政府東門廣場（松智路）、松壽廣場等，都是很好的觀賞地點。

科技部次長謝達斌致詞指出，希望透過台北101這個舉世聞名的地標，且是國際指標建築，讓化學受到更多關注，並讓台灣跟國際的科普活動接軌。前中研院院長李遠哲也在現場分享他與化學元素週期表的故事，逗得現場來賓哈哈大笑。

為了進一步宣導「化學元素無所不在」與「珍惜元素」的觀念，台北市政府教育局將於11日起、為期2個半月，在台北捷運板南線與淡水線，行駛「IYPT彩繪列車」。

教育部主任秘書朱楠賢表示，教育部樂於與科技部合作，將持續推廣科普，也希望更多人在搭捷運、經過台北101時，都能感受到「化學無所不在」。（編輯：林孟汝）1081210