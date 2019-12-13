誰縱容遠航財務 黃國昌點名張政源吳宏謀說明

（中央社記者范正祥、余曉涵台北13日電）時代力量立委黃國昌今天召開記者會，質疑遠航財務問題嚴重、透過關係人交易搬錢，誰在縱容經營者張綱維，他點名前交通部次長張政源必須說清楚講明白，也要請問前交通部長吳宏謀知不知情。

張政源回應，當時有多次討論才作出決議，遠航也是很重要的航空公司，當時都有經過專業評估，交通部也有義務要協助他們，希望他們可以正常營運。

遠東航空董事長張綱維今天則表示，他都按照法院判決的重整計畫在執行，他也不認識張政源。

黃國昌與時代力量桃園市第3選區立委參選人林佳瑋在立法院召開記者會。黃國昌指出，從2016年開始，遠航財務惡化非常大的原因就是存在著「異常高額的關係人交易」。過去這段時間雖然陸陸續續有人提出質疑，但是包括交通部民航局、遠航，面對質疑時都以所謂不實報導、抹黑的說法，一句話輕輕帶過。

質疑遠航財務，黃國昌說，遠航向合庫借了新台幣22億元，又轉融資給張綱維擔任董事長的樺壹租賃公司，這件事情在遠航財務稽查過程陳述不一致。

他進一步指出，遠航對張綱維所控制關係企業的應收帳款高達31億元，其中更有許多不合常規的不動產交易，去買車位、小套房，這些事情希望檢調加速偵辦。

黃國昌建議，因為帳非常複雜，檢調必須請真正專業、公正客觀的會計師查核。

他認為，過去2年來遠航財務不斷惡化過程中，民航局有實地進行財務查核，查核之後也有發現問題，但離譜的是遠航在外流通的機票款上億元，本來要確保消費者權益不受傷害，遠航被要求必須設立消費者信託專戶，專戶裡應有的現金就是流通在外的機票，以避免萬一發生狀況時消費者和旅行社索償無門。

黃國昌質疑，但問題是2018年1月才剛設立消費者信託專戶，同年3月遠航就開始向民航局申請將信託裡的錢領一半回來，「民航局透過非常神妙的程序」在2018年11月9日正式發函允許遠航把放在信託專戶的金額1億4000多萬元減半，拿走7449萬元，以毫無實際意義的本票與董監保證取代，這些董監全是張綱維親友。

除此之外，他指出，直到今年3月，民航局更讓張綱維再從消費者信託專戶取回1774萬元現金。

黃國昌要求釋疑，在同意函出去以前，「張綱維有沒有在2018年10月到交通部次長辦公室，與當時次長、也就是現任台鐵局長張政源會面？誰准的？請問誰要張政源開這個協調會的？當時的交通部長吳宏謀，你知不知道這件事情？」（編輯：紀淑芳）1081213