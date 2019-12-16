男玩拖曳甜甜圈落水傷頸椎險癱 術後幸運復原

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市一名40歲張姓男子到澎湖搭水上拖曳甜甜圈時，意外落水傷到頸椎，瞬間四肢癱瘓。台中榮總今天表示，傷者後送到台中榮總，經近6小時手術，在術後第13天可以步行出院。

台中榮民總醫院神經外科主任鄒錫凱指出，張姓男子於8月底到澎湖觀光，在玩水上活動搭乘拖曳甜甜圈時，意外遭摔落水，傷到頸椎，瞬間四肢癱瘓，被緊急送到醫院急救。經施打大量類固醇抑制遭壓迫的脊髓神經繼續腫脹，等了5天才搭上軍機後送到台中榮總。

鄒錫凱表示，患者抵達醫院時，因在第一時間立刻施打大量類固醇抑制脊髓神經水腫，所以到院時雖然左側手腳癱瘓無知覺，但右側手腳已經有些知覺，且可勉強移動。

鄒錫凱指出，後送到院當晚立即幫傷者進行頸椎脊髓神經減壓手術，大幅地改善脊髓神經腫脹情況；術中為了讓正值壯年的患者，日後頸部活動角度可以不受到影響，並持續支撐受損的頸椎，因而置換2顆人工椎間盤。

鄒錫凱表示，手術從當晚10時許進行到隔天凌晨4時許，術後患者四肢麻痛無力症狀逐漸緩解；術後第3天可以下床，在家屬陪伴下可慢慢走路；術後第13天甚至可以自己步行出院，讓醫護人員對患者恢復狀況都覺得簡直是奇蹟。（編輯：戴光育）1081216