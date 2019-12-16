更多編輯台推薦新聞：
圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標
生活

桃園機場新塔台啟用 造型佳功能強國門新地標

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
獨家／賽諾菲心臟用藥爆黑點急回收 130萬顆藥9月已賣光
首頁 / 生活

男玩拖曳甜甜圈落水傷頸椎險癱 術後幸運復原

最新更新：2019/12/16 18:05

（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中市一名40歲張姓男子到澎湖搭水上拖曳甜甜圈時，意外落水傷到頸椎，瞬間四肢癱瘓。台中榮總今天表示，傷者後送到台中榮總，經近6小時手術，在術後第13天可以步行出院。

台中榮民總醫院神經外科主任鄒錫凱指出，張姓男子於8月底到澎湖觀光，在玩水上活動搭乘拖曳甜甜圈時，意外遭摔落水，傷到頸椎，瞬間四肢癱瘓，被緊急送到醫院急救。經施打大量類固醇抑制遭壓迫的脊髓神經繼續腫脹，等了5天才搭上軍機後送到台中榮總。

鄒錫凱表示，患者抵達醫院時，因在第一時間立刻施打大量類固醇抑制脊髓神經水腫，所以到院時雖然左側手腳癱瘓無知覺，但右側手腳已經有些知覺，且可勉強移動。

鄒錫凱指出，後送到院當晚立即幫傷者進行頸椎脊髓神經減壓手術，大幅地改善脊髓神經腫脹情況；術中為了讓正值壯年的患者，日後頸部活動角度可以不受到影響，並持續支撐受損的頸椎，因而置換2顆人工椎間盤。

鄒錫凱表示，手術從當晚10時許進行到隔天凌晨4時許，術後患者四肢麻痛無力症狀逐漸緩解；術後第3天可以下床，在家屬陪伴下可慢慢走路；術後第13天甚至可以自己步行出院，讓醫護人員對患者恢復狀況都覺得簡直是奇蹟。（編輯：戴光育）1081216

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報