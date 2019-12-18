愛滋病毒可靠藥物預防 調查：7成受訪者不知

（中央社記者張茗喧台北18日電）曾被視為現代黑死病的愛滋病，如今已成可控制的慢性病，甚至可靠藥物預防。但最新調查發現，民眾對愛滋病毒有許多錯誤觀念，多達70%受訪者甚至不知愛滋病是可預防的。

台灣愛滋病學會、台灣愛滋病護理學會12月間針對全台520名18至40歲且有性經驗的民眾進行「國人愛滋認知調查」網路問卷，今天舉行記者會公布調查結果，發現多達90%民眾自認了解愛滋病毒及愛滋病，實際上僅0.2%具有完整正確認知。

調查顯示，多達80%民眾對於愛滋感染途徑有錯誤觀念，誤以為肛交、陰道交、口交感染愛滋病毒風險都一樣高，甚至有多達30%受訪者認為與愛滋感染者共用餐具是感染愛滋病毒的途徑之一。

台灣愛滋病護理學會理事長莊苹表示，愛滋病毒主要有3大傳染途徑，包括不安全性行為、血液傳染、母子垂直感染等，其中口交感染愛滋的機率比感染性病來得低；此外，接觸愛滋感染者的排泄物、一起共餐、聊天、親吻都不會造成感染。

以往很多人將愛滋病視為現代黑死病，一旦發病恐不久於人世，不僅會傳染，還會生很多病、耗費大量醫療資源，但隨醫學進步，這些觀念都已過時。

台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，受惠新藥發展，感染愛滋病毒就如同罹患慢性病，感染者一天只要吃1顆藥就能將病毒控制到檢測不到，不僅沒什麼副作用，就連發生性行為也不會傳染給他人。

此外，調查更顯示，有58%受訪者認為愛滋感染者壽命較短、21%認為感染者無法正常工作，更有近70%不知道愛滋病有藥物可預防。

洪健清強調，隨醫學進步，預防愛滋病毒就像避孕一樣，有事前、事後藥可服用，預防效果高達90%以上，藥物可抑制病毒在體內複製；更重要的是，凡是有性行為者至少要做1次篩檢，有無套性行為者建議1年篩檢一次，若有感染風險行為者則建議3個月至6個月篩檢一次。

為了讓民眾主動了解防治資訊，愛滋病學會、愛滋病護理學會與全台11間愛滋相關民間團體合作推出愛滋防治公益月曆，即日起至明年1月31日只要捐款超過新台幣100元並上網登記，即可獲得限量聯名月曆。（編輯：管中維）1081218