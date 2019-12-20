蔡總統：政府會做清潔隊員的後盾

（中央社記者張榮祥台南20日電）政府推動清潔隊員5好交付，總統蔡英文今天在台南檢閱相關設備，且和全國11縣市清潔隊員視訊連線問好；蔡總統說，每位清潔隊員都是城市景觀的英雄，政府會做清潔隊員的後盾。

「清潔隊員5好交付」今天下午在台南市南區萬年殿前舉行，現場集結各縣市環保局長、環保局副局長及眾多清潔隊員，蔡總統也在環保署長張子敬的陪同下出席這項活動，同時檢閱相關設備。

蔡總統表示，政府感謝清潔隊員的辛勞，以具體作為提出「好穿」、「好行」、「好洗」、「好住」、「好安全」等五大福利措施，投入新台幣73億元預算照顧清潔隊員，制服及安全防護裝備已陸續送達地方，洗衣機等設備11月也陸續交貨，且汰換老舊垃圾車及資源回收車，讓大家工作更安全、更安心。

蔡總統盛讚每一位清潔隊員都是城市景觀的英雄，清潔隊員的盡心盡力，讓大家有乾淨的生活空間，尤其是農曆春節快到了，國家清潔週也將啟動，家庭舊物都要清理，這時候清潔隊員最忙碌。

蔡總統說，政府關心清潔隊員，絕對不是隨口說說，透過5好福利交付，讓清潔隊員感受到政府照顧的用心，政府會做為清潔隊員的後盾，她也會請環保署、勞動部和工會討論，就清潔人員的身分、職業安全等，儘速研商處理。（編輯：陳俊碩）1081220