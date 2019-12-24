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台鐵美學展移師花蓮 VR近距離觀看城際列車

最新更新：2019/12/24 13:16
台鐵局舉辦「鳴日－台鐵美學復興」特展24日起移師花蓮火車站展出，展覽內容包括城際電聯車歷屆設計模型。中央社記者張祈攝　108年12月24日
台鐵局舉辦「鳴日－台鐵美學復興」特展24日起移師花蓮火車站展出，展覽內容包括城際電聯車歷屆設計模型。中央社記者張祈攝　108年12月24日

（中央社記者張祈花蓮縣24日電）台鐵局舉辦「鳴日－台鐵美學復興展」特展，今天起移師花蓮火車站展出城際列車設計過程，民眾也可用VR近距離觀看列車細節，搶先感受即將投入花東線的模樣。

台灣鐵路局花蓮運務段長吳金添指出，「鳴日」特展在台北迴響熱烈，展期延長7天，花蓮場次是唯二展區，在花蓮火車站3樓候車廳，展出包括設計模型、內裝材質、細節介紹等。

吳金添說，台鐵過去在列車或內裝，都有較為僵化的印象，今年在美學的投入，協助台鐵跳脫過去印象，在觀光列車、區間車及新購車輛都有提高美學要求，花東線主要以城際列車為主。

由日本日立團隊設計的「城際電聯車」，以極簡的黑白風為主題，強調靜謐的移動，現場提供虛擬實境體驗，讓民眾透過VR，近距離觀看新列車遨遊馳騁。

對VR虛擬實境效果驚呼連連的康姓導遊說，就像真的站在月台上看火車，對城際列車的外觀很滿意，極簡風格，無論行駛在台灣哪個角落，都會讓人想多看幾眼。

「鳴日－台鐵美學復興展」特展花蓮場，即日起至30日展出，展覽時間為每天上午10時至傍晚6時。（編輯：黃世雅）1081224

台鐵局舉辦「鳴日－台鐵美學復興」特展，24日起移師花蓮火車站展出城際列車設計過程，民眾可透過VR近距離觀看列車細節。中央社記者張祈攝　108年12月24日
台鐵局舉辦「鳴日－台鐵美學復興」特展，24日起移師花蓮火車站展出城際列車設計過程，民眾可透過VR近距離觀看列車細節。中央社記者張祈攝　108年12月24日
「鳴日－台鐵美學復興」特展花蓮場24日起在花蓮火車站3樓候車廳展出城際電聯車的設計內容及內裝介紹。中央社記者張祈攝　108年12月24日
「鳴日－台鐵美學復興」特展花蓮場24日起在花蓮火車站3樓候車廳展出城際電聯車的設計內容及內裝介紹。中央社記者張祈攝　108年12月24日
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