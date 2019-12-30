跨界建智慧預測系統 尋東方肥胖症解方

國衛院、長庚醫院和宏碁合作，建構肥胖症智慧預測系統，盼透過AI大數據，為東方人的肥胖症找到解方；30日舉行合約簽署暨計畫啟動記者會，由基隆長庚院長陳建宗（左起）、國衛院院長梁賡義、宏碁技術長張瑞川代表簽約。中央社記者陳偉婷攝 108年12月30日

（中央社記者陳偉婷台北30日電）台灣成人過重及肥胖盛行率約4成，且肥胖與多種致命疾病息息相關。國衛院、長庚醫院和宏碁合作，建構肥胖症智慧預測系統，盼透過AI大數據，為東方人的肥胖症找到解方。

肥胖是全球第5大死亡風險因子，世界衛生組織也指出，肥胖是一種慢性疾病。根據衛生福利部國民健康署在2013年至2016年的調查顯示，台灣成人過重及肥胖盛行率約4成。

國家衛生研究院副院長司徒惠康今天在記者會表示，肥胖的狀況在台灣非常常見，且過重和肥胖的盛行率在亞洲名列前茅。根據統計，台灣民眾10大死因中，有7項都跟肥胖有關，包含癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎病、肝病等。肥胖議題值得關心。

造成肥胖的因素眾多，司徒惠康表示，舉凡飲食喜好、生活作息、運動習慣、心理衛生、家庭幸福、人際關係、工作壓力，到基因遺傳、代謝機制、免疫調控、族群特性等，都影響一個人的體型與健康。如何觀測、分析個人的肥胖成因，制定因人而異的精準診療建議，是各界積極想要達成的目標。

司徒惠康說，國衛院從2面向處理肥胖症議題，其一是直接針對肥胖，如研發溶脂醫療儀器、口服健康食品或從研究糞菌中找到預防或治療肥胖的方法；其二就是透過精巧、系統性的全面資料庫，試著釐清肥胖的成因，並透過基因體學、蛋白質體等資料進行大數據分析和預測，希望在罹病之前就找到可能高危險群，有助防治、及早介入。

國衛院結合長庚醫療體系的基隆長庚醫院長期社區追蹤資料，並導入宏碁公司AI智慧分析功能，合作建置「國人整合性肥胖症及其衍生疾病資料庫智慧預測系統」，3方上午在衛福部舉行簽約啟動儀式。

基隆長庚醫院院長陳建宗在記者會前受訪時表示，與肥胖相關的衍生疾病很多，對民眾健康產生威脅，相關的國際研究雖然很多，但對肥胖的成因、機轉多是西方觀點，且相關的基因也可能有東西方的差異。未來希望透過智慧預測系統，統整台灣本土檢測數據和相關基因變異，找出「東方之鑰」，為亞洲肥胖症找到解方。

國人整合性肥胖症及其衍生疾病資料庫智慧預測系統的研究，將聚焦在肥胖症相關衍生慢性病預測，提供精準防治建議，並可進一步發掘新穎疾病治療標靶，提升個人化醫療發展。（編輯：葉俐緯）1081230