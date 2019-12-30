北市跨年晚會 5G應用搶先登場

（中央社記者江明晏台北30日電）2020年台北市政府跨年晚會，遠傳將提供府前跨年廣場4G與5G訊號，並搶先在跨年現場端出5G大菜，首度將5G封閉型實驗網路應用於開放型場域上，實現全台第一次5G演唱會表演。

迎接2020年，台北市政府將舉辦跨年晚會，遠傳首度擔綱台北市府跨年盛典電信獨家贊助商，運用技術同時提供府前跨年廣場4G與5G訊號，搶先在2019年跨年現場端出5G大菜。

遠傳表示，在跨年晚會主舞台上，將藉由5G領先技術進行異地合演歌舞秀，成為全台第一個運用5G技術來完成多現場、低遲延、零時差的娛樂表演，帶領消費者搶先體驗5G時代的應用。

遠傳電信此次也攜手新銳導演「阿晃」，製作融入遠傳5G未來商轉願景的「春晨－人情」影片，配合Game Engine的演算技術，讓AI智慧輔助繪圖，省去大量人力作業，重現台北30年的韻味與風情，也精準呈現未來5G正式商轉後的便利生活場景，包括未來會議、商貿會談，都能透過5G訊號來進行零時差的3D投影。

遠傳也首度將5G封閉型實驗網路應用於開放型場域上，展示5G最新技術，實現全台第一次5G演唱會表演，搭配人氣明星所率領舞群上演的歌舞大秀，完成橫跨多場域、低遲延的異地合演橋段，為2020年的5G服務商轉揭開序幕。（編輯：鄭雪文）1081230