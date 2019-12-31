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台北101跨年煙火秀 透過衛星傳送全球

最新更新：2019/12/31 14:23

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）2020年即將到來，外交部今天表示，今年與華視合作，將透過國際衛星向全球實況轉播「台北101大樓跨年燈光煙火秀」；另外，跨年煙火影片在外交部YouTube平台「潮台灣」頻道也看得到。

外交部發布新聞參考資料表示，今年與華視合作，將於台北時間12月31日23時55分起透過國際衛星向全球實況轉播「台北101大樓跨年燈光煙火秀」跨年倒數及燈光煙火秀盛況，也已將衛星參數透過各駐外館處提供國際媒體轉播使用。

另外，跨年煙火影片在外交部YouTube平台「潮台灣」（Trending Taiwan）頻道也可看得到。

外交部指出，2020年新年煙火大秀主題為「希望之光・台灣」，全長300秒，由台灣這艘希望之舟，乘載著多元文化及豐沛物產，人民同舟共濟，最後以「2020 GO Taiwan」的畫面結尾，象徵共同迎向嶄新希望與夢想的2020年。

外交部表示，台北101大樓自2005年起，於每年元旦零時零分施放煙火慶祝跨年，為台灣年度盛事之一。此外，台北101大樓跨年煙火帶動周邊旅遊熱潮，近年台北市獲得旅遊網站票選為全球10大最受歡迎的跨年城市。（編輯：林孟汝）1081231

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