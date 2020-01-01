台北跨年晚會轉播爭議 愛奇藝追究華視法律責任

「台北最High新年城–2020跨年晚會」31日晚間在北市府前市民廣場熱鬧展開，不過，台北跨年晚會網路轉播權卻引發爭議。中央社記者裴禛攝 108年12月31日

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台北跨年晚會網路轉播權爭議，愛奇藝今天發布新聞稿指出，華視嚴重侵犯愛奇藝取得專屬授權，已明確蒐證，且委請律師，對華視追究一切法律責任。

愛奇藝新聞稿指出，去年首度取得「2020台北最high新年城-跨年晚會」全球獨家新媒體轉播權，多月以來積極配合台北市政府觀光傳播局及必應創造，經過全體人員數月努力，共同完成「2020台北最high新年城-跨年晚會」轉播。

愛奇藝表示，不過華視卻無視契約精神，在籌備期間皆無異議、卻在各方投入大量心力於活動倒數階段，突然宣稱擁有網路公開傳輸及播送權利，對此愛奇藝已在活動前多次表達抗議，並在去年12月30日委託理律法律事務所函文華視。

不過華視仍在去年12月31日在其YouTube頻道及官網公開傳輸及播送「2020台北最high新年城-跨年晚會」，並溢播至台灣以外地區。

愛奇藝表示，此舉已嚴重侵犯愛奇藝取得專屬授權，對此愛奇藝已明確蒐證，且委請律師，對華視追究一切法律責任。

華視去年12月31日聲明指出，必應創造聲稱10月24日第7次市府工作會議肯認該會議紀錄，但會議紀錄僅載明獨家授權給必應創造公司，並非專屬授權；必應創造公司在會後，並未知會或書面告知華視，就逕行行文給北市觀傳局請求專屬授權給必應創造，再轉售愛奇藝。

華視聲明中強調，未來如有侵犯相關權利，不排除採取法律途徑。華視並解釋，「獨家授權」指僅對一人授權，著作財產權人不得另授權第三人利用，但著作財產權人自己是有權可以行使著作財產權，屬非專屬授權。（編輯：楊凱翔）1090101