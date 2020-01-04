武漢直航班機檢疫 6人發燒但沒相關接觸史

因應中國武漢的肺炎疫情，衛生福利部疾病管制署3日召開應變會議。疾管署副署長莊人祥（圖）4日表示，中方初步研判為病毒性肺炎，雖已排除流感、禽流感、腺病毒感染，但不排除可能是冠狀病毒變異。中央社記者陳偉婷攝 109年1月4日

（中央社記者陳偉婷台北4日電）因應中國武漢不明原因肺炎疫情，疾管署執行直飛班機登機檢疫，截至目前已執行7航班。其中6名旅客輕微發燒，但沒相關接觸史，評估後返家休息，後續診斷有流感、類流感。

因應武漢的肺炎疫情，衛生福利部疾病管制署3日召開應變會議。疾管署副署長莊人祥今天上午在記者會表示，中方初步研判為病毒性肺炎，雖已排除流感、禽流感、腺病毒感染，但不排除可能是冠狀病毒變異。

莊人祥說，冠狀病毒引起的病症可能輕如感冒，也可能重如嚴重急性呼吸道症候群（SARS）或中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS），有待後續檢驗釐清。

因目前武漢疫情沒有明顯人傳人及醫護人員感染，莊人祥說，後續觀測重點是中國掌握了121名密切接觸者，如果這些人有陸續發病的狀況，或醫護感染，可能代表疫情有社區傳播的風險，台灣也會因應評估提升防疫等級，如成立疫情指揮中心、考慮對武漢外的其他地區直飛班機登機檢疫，或經中方同意，派人到當地了解狀況。

疾管署自去年12月31日啟動由武漢直航入境班機的登機檢疫，目前已執行7航班，共檢疫633名旅客及機組員。

其中6名症狀輕微旅客經評估後返家休息，1人就醫後診斷為流感、1人為類流感、1人為一般感冒、1人已退燒，另2人由地方政府衛生局持續追蹤關懷。但他們都沒有到武漢華南海鮮市場，多數只是從武漢轉機。

莊人祥提醒，民眾近期將前往中國武漢及鄰近區域，應避免前往華南海鮮市場及接觸禽鳥，並保持個人衛生良好習慣，也避免出入人口密集公共場所及醫療院所。此外，現在是流感、肺炎的流行期，民眾應做好個人衛生。（編輯：張芷瑄）1090104