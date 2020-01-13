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iPhone舊換新方案調整 折抵金額最多差41%

最新更新：2020/01/13 10:44
蘋果公司為了刺激換機需求，近幾年都推出iPhone舊換新優惠。圖為iPhone 11系列。（中央社檔案照片）
蘋果公司為了刺激換機需求，近幾年都推出iPhone舊換新優惠。圖為iPhone 11系列。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果公司為了刺激換機需求，近幾年都推出iPhone舊換新優惠，但由於iPhone 11買氣不墜，最新公布的舊換新折抵幅度跟著縮水，其中iPhone 8 Plus折抵金額減少幅度高達41%。

蘋果（Apple）台灣官網公布10款舊機換新機的折抵價格，舊機包括iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone 6S Plus、iPhone 6S，折抵金額從新台幣15100元到2200元不等。

若與2019年9月公布的舊換新方案比較，可以發現iPhone X的折抵金額差距最大；去年9月iPhone X舊機最高可折抵12460元，今年1月的方案最高可折7700元，差距高達4760元，減少幅度約38%。

若從折抵金額減少幅度來看，iPhone 8 Plus差最多，去年9月的舊換新方案最高可折抵10510元，今年1月的方案最高可折6200元，差距4310元，減幅約41%。

需要注意的是，消費者必須年滿20歲才有折抵換購的資格，且實際換購估價視裝置的狀況、年分與配置而有所差異。折抵換購前也要記得先自行備份及移除舊裝置內的所有資料。（編輯：郭萍英）1090113

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