打造多元化國家公園 營建署祭7大目標

（中央社記者吳柏緯台北21日電）近年國家公園推動生態旅遊、保育研究與景觀維護等有成，農曆春節將至，內政部營建署表示，已擬定7大重點項目，包含打造友善環境、引入創新服務，打造更多元豐富的國家公園。

營建署指出，隨著世界保護區趨勢的變化，台灣的國家公園定位已逐漸從過去由上而下劃設，轉型為由下而上的民眾參與模式，進而擴大與在地社區、居民的連結，台江國家公園及壽山國家自然公園即為在地居民共同參與的最佳案例。

營建署表示，在保育研究領域，從過去保護單一物種和生物個體棲息地，擴展到生物多樣性保護與棲地經營管理；解說教育領域，解說媒材已由過去的平面解說，逐漸走向多元的資訊數位解說模式；環境維護則持續推動整體景觀維護計畫及無障礙環境改善計畫，逐步落實建置國家公園綠色友善環境。

為持續推動國家公園經營管理、環境維護、保育研究與解說教育新思維，營建署表示，已制定7大重點項目，盼能使國家公園的角色持續精進。

根據營建署提供的資料，7大項目分別為「持續檢討修正『國家公園法』，健全國家公園法制體系」、「檢討開放國家公園遊憩活動」、「推動國家公園綠色友善環境計畫」、「提供解說、保育、遊憩創新服務」、「環境教育新作為，深耕厚植國家公園」、「推動國家公園生態旅遊，落實里山倡議」、「推動國家公園作為科研基地推展計畫」。

營建署說，藉由重新定位、提出未來整體發展願景、目標及相關策略，提高經營管理效能並深化與地方社區連結，建構完整的生態遊憩體驗，持續推廣生態保育及環境教育等相關活動，讓國家公園朝向「運動休閒」、「綠色環保」、「藝文文化」、「健康樂活」等多功能使用目標。（編輯：郭萍英）1090121