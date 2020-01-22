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韓專家：武漢肺炎傳染力介於SARS與MERS之間

最新更新：2020/01/22 11:29

（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓媒體報導，武漢肺炎的新型冠狀病毒已證實人傳人，專家今天研判，傳染強度可能介於嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）之間。

南韓聯合新聞通訊社報導，嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴重植（音）今天表示，中東呼吸症候群（MERS）平均傳染人數為0.4~0.9名，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）為4名，推測武漢肺炎的傳染力介於這兩者之間。

專家說，從2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的特點和病患新增情況推測，武漢肺炎不會透過空氣傳染。據了解，大部分冠狀病毒是透過飛沫傳染為主。

報導稱，高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱表示，新型冠狀病毒在日常生活中透過空氣傳染的可能性不大。世界衛生組織（WHO）近日發布的指南也提醒注意飛沫傳染。

另外，病毒在飛機內部的傳染力較普通情況更低，因此，韓國疾病管理本部僅將確診患者前後共7列的乘客列為病患接觸人員。

報導指出，專家普遍認為，武漢肺炎的新型冠狀病毒確切傳染力尚無法判定。嚴重植指出，中國發布的訊息有限，難以據此做出準確判斷。（編輯：王永志）1090122

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