2000萬超級紅包還有2個 5輛賓士未刮出

（中央社記者韓婷婷台北24日電）春節最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」共有3個頭獎2000萬元、7個200萬元加賓士車、400個100萬元。台灣彩券公司今天表示，還有2個2000萬頭獎，5個200萬加賓士未刮出。

台彩表示，統計至1月22日止，已刮出1個2000萬元、2個200萬元加賓士車、27個100萬元，彩迷在春節期間仍可持續試試手氣。

昨天武財神關老爺發威，台北市功頂彩券行去年開出今彩539頭獎，今年又刮出「2000萬超級紅包」大獎100萬。

根據「功頂彩券行」店員描述，中獎人是一名年約40多歲的男性常客，平常就喜歡購買高面額的刮刮樂，投注站店員當天跟中獎人特別介紹今年「2000萬超級紅包」100萬獎項比去年多了100個，「200萬加賓士車」獎項也比去年多了2個，鼓勵他趁過年試一試手氣，中獎人當場買了3張，沒想到刮到第2張時就刮出100萬元大獎。

中獎人請店員再次確認是否真的刮出大獎時，直呼心臟一直蹦蹦跳，不敢置信真的會刮到大獎。

投注站店員表示，自民國107年萬大至中和線捷運工程開挖後，工程圍籬圍在南海路邊後就沒有再開出特別大的獎項，生意也有受到工程影響，為此她傷透腦筋。

後來經指點要請武財神關老爺鎮店幫店裡闢出一條財路，所以特地從行天宮請來武財神關老爺到店內，108年1月初迎神入店後，當年2月14日店裡馬上開出今彩539的頭獎。而今年又有客人幸運刮出100萬的大獎，店員直呼真是太靈驗了。（編輯：蘇志宗）1090124