罹武漢肺炎台商趴趴走 高雄檢警究責

（中央社記者程啟峰高雄26日電）武漢肺炎確診台商日前回高雄趴趴走，高市府昨天將防疫指揮中心提升為一級開設，嚴陣以待，高雄地檢署昨晚分他案偵辦究責，警方並組專案追查台商連日來行蹤。

一名感染武漢肺炎的台商在中國發病，搭機返台前吃退燒藥退燒，21日疑似隱匿病情入境高雄國際機場，即搭乘高雄捷運一路從高雄機場至高捷高雄巨蛋站下車，22日上午現身高市左營區買早餐，當天下午至苓雅區金芭黎舞廳消費，23日就醫住院，24日確診。

高雄市長韓國瑜今天上午巡視高雄市立民生醫院防疫動線及措施，他接受媒體訪問表示，已指示高市警局組專案以重大案件規格，速速追查這名台商連日來在高雄的行蹤、接觸哪些人，以及是否還有其他隱瞞的行程。

高市衛生局長林立人表示，這名確診台商一度隱匿染病入境，發病期間曾赴金芭黎舞廳等行程，直到舞廳一名女員工25日出現病徵通報衛生單位，才東窗事發，衛生局將依傳染病防治法對個案開罰新台幣30萬元。

他又說，衛生局初步調查，這名台商發病期間在高雄趴趴走接觸的家人及公共場所民眾至少80人，呼籲21日晚間6時54分至7時30分搭高捷高雄機場至巨蛋站沿途旅客，以及22日下午4時至6時到金芭黎舞廳的消費者注意自主健康管理，近日如有不適應速就醫並告知接觸史。

雄檢指出，全案昨晚已主動分他案偵辦，將結合高雄市警察局、衛生局等單位查明這名台商可能的傳染途徑，並釐清個案可能涉及的刑責。

高市警局表示，警方正針對衛生局疫調台商個案資料，調閱監視器等資料展開查證，並追查個案連日來還有沒有其他隱瞞行程。（編輯：張雅淨）1090126