疑染武漢肺炎中國男子菲律賓病逝 檢體送驗

（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）一名來自中國雲南、罹患愛滋病和疑似感染武漢肺炎的男子上午在馬尼拉因肺炎併發症病逝。不過，菲律賓衛生官員說，男子檢體送驗中，初步檢測未顯示新型冠狀病毒導致男子死亡。

有線電視新聞網（CNN）菲律賓台和ABS-CBN新聞網報導，這名29歲男子人類免疫缺乏病毒（HIV）檢測結果為陽性，並疑似感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），被列在菲律賓衛生部的新型冠狀病毒疑似病患調查名單。

不過，菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）下午在眾議院接受質詢時說：「初步檢測結果沒有跡象顯示（男子）死因為新型冠狀病毒。」

他表示，這名男子檢體兩度被驗出愛滋病毒陽性和感染金黃色葡萄球菌。金黃色葡萄球菌可能導致多種疾病。

杜克說，男子檢體已被送到熱帶醫藥研究所（RITM），檢驗是否感染新型冠狀病毒。

截至目前，菲律賓出現27起武漢肺炎疑似病例，其中4例新型冠狀病毒檢驗結果為陰性，未出現確診病例。其他病患檢體被送到菲國熱帶醫藥研究所和澳洲檢驗，結果預計30日或31日出爐。

為防堵武漢肺炎疫情，菲律賓海關局本週開始加強安全措施，並對來自菲國最大貿易伙伴中國的進口產品提高警覺。

菲律賓海關局助理局長馬隆尼亞（Vincent Maronilla）說：「（對中國貨品）我們會格外小心。我們會非常警覺。」（編輯：陳惠珍）1090129