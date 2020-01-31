網貼武漢肺炎不實訊息 竹東警揪2貼文者送辦

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）日前有2名網友在臉書貼文，散播不實的武漢肺炎謠言。竹東警分局表示，2名貼文者今天已傳喚到案，經醫院證實為假消息並提出告訴，依違反傳染病防治法函送偵辦。

新竹縣竹東警分局表示，2名貼文者為20餘歲的林姓男子與吳姓女子，到案說明時稱因「好玩、好奇」才在臉書（Facebook）貼文，指「新竹往來大陸的工程師已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」、「竹東有感染者亂跑，台大亂跑的，到竹東請戴口罩」等，後來在文章下有不少網友留言警告可能觸法，將貼文刪除。

警方表示，雖然貼文後馬上刪除，但因內容過於聳動，若經後續傳播，可能造成民眾人心惶惶，警方昨天受理台大醫院竹東分院報案後，成立專案小組報請新竹地檢署指揮偵辦，透過網路搜尋比對，查到貼文者身分，通知到案說明。

警方指出，醫院證實為假消息並提出告訴，全案依涉違傳染病防治法函送偵辦，以遏止網路繼續散播假消息，避免人民恐慌。警方也將持續追查不實謠言及源頭者，呼籲民眾不要任意轉發網路上未經證實訊息。

警方表示，依傳染病防治法第63條規定，散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，導致損害公眾或他人者，得科處新台幣300萬元以下罰金，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。（編輯：李錫璋）1090131