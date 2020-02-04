口罩春節釋3500萬片仍不夠 盼靠實名制合理分配

（中央社記者張茗喧台北4日電）口罩實名制將於6日上路，引發熱議。指揮中心今天強調，全台春節期間釋出多達3500萬片口罩，目前僅剩1000萬片戰備口罩，才會徵用國內口罩、推出實名制措施，盼落實合理配置。

武漢肺炎疫情造成全民瘋搶口罩，行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾須使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，並回收在超商的剩餘口罩。

消息一出，引發外界熱議，也擔心今、明兩天恐出現口罩空窗期。食藥署長吳秀梅今天晚間在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，目前口罩業者正全力生產口罩，產量也從過去每天100多萬片到現在提升至300多萬片。

吳秀梅說，國內的疫情還沒到無法控制的地步，指揮中心一再重申健康者不用戴口罩，只有看病、探病、陪病以及有慢性病、免疫力低下者才要戴口罩，但口罩仍是一片難求，政府只好徵用口罩、推出限購措施，希望適當調配口罩，即將上路的口罩實名制也是想讓全台民眾都買得到。

吳秀梅解釋，之所以選在健保特約藥局販售，主要考量這些藥局是民眾日常領藥的重要據點，近8成以上藥局至少營業12小時，其中4成藥局全年無休；沒有特約藥局的52個偏遠鄉鎮，則透過當地衛生所協助銷售。全面回收超商口罩則是想避免出現有的超商有賣、有的沒賣的狀況。

除了口罩實名制，媒體也不斷關心口罩量能問題。指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表示，春節前國內戰備口罩共4500萬片，春節期間一共釋出近3500萬片，其中民生使用2570萬片、醫療使用830萬片。

指揮中心醫療整備官、疾管署副署長羅一鈞表示，根據統計，國內剩下的戰備口罩約1000多萬片，其中醫療院所剩770萬片、疾管署剩104萬片、地方衛生局170萬片，但醫療院所每天用量多達80萬片，只能靠徵用業者生產的口罩來因應，每天106萬片供醫療使用、170萬片供應民生所需。

外界擔心口罩實名制上路後，健保署伺服器恐怕難以承受這麼大量的資訊量。健保署醫務管理組長李純馥表示，健保署已設置24台伺服器應付口罩實名制衍生的流量，今天下午已完成測試，一切都很順利。（編輯：管中維）1090204