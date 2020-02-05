世衛報告：印度人社經地位高低致罹癌種類迴異

（中央社記者康世人新德里5日專電）國際癌症研究中心4日公布報告，印度人社會經濟不平等是導致罹癌的主因，且影響罹癌種類，社經地位低者與患口腔癌和子宮頸癌相關，相反則大腸直腸癌和乳癌的發病率增加最快。

世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer）4日公布的「世界癌症報告」（World Cancer Report）指出，「社會經濟不平等」是導致癌症的主要原因，更使得印度的癌症負擔迅速增加。

根據統計，印度2018年估計新增加116萬個癌症病例，且約有78.4萬個癌症病例死亡。印度共有6種最常見的癌症，分別是乳癌、口腔癌、子宮頸癌、肺癌、胃癌和大腸直腸癌，這些類型的癌症加起來占新癌症病例的一半。

報告說，在印度，較低的社會經濟地位與罹患口腔癌和子宮頸癌有關；而都市化、教育水準的提高及可支配收入增加，和整體社會經濟地位上升，則與罹患乳癌和大腸直腸癌風險增加有關。

報告顯示，印度90%以上的口腔癌患者社會經濟地位較低，因為這些人對使用煙草危害健康的認識不足；同樣的，子宮頸癌患者社經地位也較低，因為這些婦女無法獲得公共衛生服務。

儘管印度一些地區的子宮頸癌發病率已有下降，但印度仍占全球子宮頸癌負擔的1/5。

相對的，報告指出，在印度最發達的省和城市中，大腸直腸癌和乳癌的發病率正在增加，且在癌症類型中成長最快。

報告引述專家說，這主要是社經地位改善及都市化導致人們久坐的生活方式，及更多的壓力、更少的母乳哺育、不良飲食習慣及肥胖症等因素所導致。

此外，報告表示，印度擁有較高社經地位的家庭在榖物、小米和蔬菜的支出減少，在加工食品和乳製品、肉、蛋和魚的支出上增加，也是增加罹癌的因素。

這份報告建議印度，針對不同的社會經濟群體採取高度集中和量身訂做的公共衛生措施，以減少在癌症預防上的差距。

不過，印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，這份報告呈現出1/10印度人有罹癌風險，與印度評估有1/9的印度人有罹癌風險有些差距。

印度醫學研究委員會（Indian Council of Medical Research，ICMR）國家疾病資訊與研究中心（National Centre for Disease Informatics and Research）主任馬瑟（Prashant Mathur）說，罹癌風險估算值略有不同，主要是國際癌症中心使用ICMR國家癌症資料登記計畫（National Cancer Registry Programme）的數據來估算。（編輯：韋樞）1090205